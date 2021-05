Billie Eilish su Vogue: "Se mostro il corpo sono una putta*a? Ne vado fiera"

Billie Eilish è famosa soprattutto tra i giovani, visto che lei stessa è una ragazzina (ha 19 anni), per aver sempre combattuto gli stereotipi sessualizzanti sulle donne. Vestita sempre di tute larghe, capelli fluo, faccia perennemente imbronciata, ha ora completato la sua metamorfosi sulla copertina di Vogue Uk.

Un servizio fotografico a corredo di un'intervista, con alcune anticipazioni su Instagram che hanno già fatto impazzire i follower tra, poche, critiche e, molti, consensi. "Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto".

"Improvvisamente sei un'ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo - dice nell'intervista rilasciata al magazine -, sei una facile, una putta*a. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? E, fanculo, dobbiamo sentirci più forti per questo. Mostrare il proprio corpo o un po' di pelle non dovrebbe togliere un briciolo di rispetto a nessuno".

"Non voglio che il mondo sappia tutto di me", aveva detto in una pubblicità di Calvin Klein del 2019. "Voglio dire, è per questo che indosso abiti larghi e sformati. Nessuno può avere un'opinione sul mio corpo perché nessuno vede cosa c'è sotto. Nessuno può dire, 'Oh, sei magra, non sei magra, hai il culo piatto, hai il culo grasso. Nessuno può dire niente di questo, perché non lo sanno. "

Ora Billie Elish sembra aver cambiato idea, ma resta convinta di una cosa: "Gli uomini non hanno il diritto di mancarti di rispetto solo perché mostri il tuo corpo. Dipende tutto da ciò che ti fa sentire bene. Se vuoi farti la plastica, fallo. Se vuoi indossare vestiti larghi, mostrare il tuo corpo... Fai quello che ti fa sentire bene. Si tratta di riprendere quel potere, mostrarlo e non approfittarne. Non mi lascio più condizionare."