Campiello Giovani, annunciati i 5 finalisti via social

Cinque giovani scrittori con cinque storie diverse. Provengono due dal Lazio, e gli altri tre dalla Campania, dall'Emilia Romagna, e dal Veneto i finalisti della 25esima edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. La cinquina, composta da Arianna Babbi, 22 anni di Classe (Ravenna), con il racconto Da lontano, Michela Panichi, 19 anni di Napoli, con il racconto Meduse, Sahara Rossi, 21 anni di Roma, con Yolanda, Federico Schinardi, 20 anni di Verona, con Un giorno se ne andarono le pecore, e Flavio Zucca, 21 anni di Roma, con Ladri di zaffiri, è stata annunciata online. Condotta dal regista e attore Davide Stefanato, è stata trasmessa in diretta sui canali Instagram, Facebook, YouTube e Twitter del Campiello. È stato inoltre assegnato il Riconoscimento speciale per il miglior racconto a tema socio-ambientale a Imprevedibile di Costanza Muraro (15 anni di Arcugnano).

Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello, ha sottolineato il fatto che anche in emergenza bisogna “continuare a pensare al futuro”. Mentre Renzo Simonato, direttore regionale Triveneto di Intesa Sanpaolo, gruppo partner del Premio, osserva: “Soprattutto in questo momento, che ha cambiato radicalmente la vita dei giovani, coltivare la cultura, anche attraverso strumenti digitali, è fondamentale per proseguire il percorso formativo”. Testimonianze di come sia importante guardare oltre, soprattutto con gli occhi dei ragazzi e della cultura.

Sarà in autunno, riporta Prima Comunicazione, che i finalisti si contenderanno il premio, un viaggio studio (ammesso che le frontiere si riaprano) in un Paese europeo.