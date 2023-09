"L'architetto" di Putin racconta i suoi 30 anni tra gli oligarchi Russi

Lanfranco Cirillo tra gli oligarchi russi e le ville del Cremlino: il nuovo libro dell'architetto di Putin

E’ stato ribattezzato l’architetto di Putin e di decine di altri oligarchi russi per la progettazione della famosa Rublyovka, il quartiere extralusso della capitale , e delle ville degli oligarchi più in vista di tutta la Russia. L'imprenditore veneto che in Italia è un latitante che ha frodato il fisco, racconta i suoi ultimi tre decenni nella Mosca del potere russo, e la vita dell'uomo che ha creato il loro lusso.

Nel 1993, Cirillo arriva a Mosca senza conoscere una parola di russo. Tuttavia, il suo talento per il design fu subito notato quando costruì la sua prima dacia. Da quel momento, le commissioni non cessarono di arrivare, dalla Russia all'Asia centrale. Con la garanzia del Made in Italy, Lanfranco Cirirllo ha portato lo stile italiano e il lusso nelle case degli oligarchi russi, lavorando per ben 44 dei più ricchi 100 oligarchi. Tra i suoi progetti più celebri c'è la "villa sul Mar Nero", inizialmente attribuita a Vladimir Putin.

Tuttavia, la sua fama esplode quando Alexei Navalny, noto avversario di Putin, lo ha battezzato "l'architetto di Putin" nel bel mezzo dello scoppio della guerra in Ucraina. Questo soprannome lo trasforma immediatamente in un personaggio internazionale, ma il suo percorso è stato anche segnato da processi giuridici in Italia e dai cambiamenti geopolitici russi, tra cui il tentato golpe di Prigozhin.

Oggi l'inedita scalata al potere dello sconosciuto geometra di Vittorio Veneto autoproclamatosi "architetto" di Putin è raccontato nel nuovo biopic "L'Architetto di Putin: La mia vita nella Russia degli Oligarchi", disponibile al momento in libreria. Dal lusso moscovita, alla latitanza in Italia, quella di Lanfranco Cirillo è una storia di talento, potere e lussuria che si intreccia con gli eventi cruciali della storia russa contemporanea.