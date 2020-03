Coronavirus, conseguenze sul Premio Strega 2020

"Libri Come" annullata per l'emergenza Coronavirus, i titoli per la finale compariranno online il 12 marzo

L'annuncio dei 12 libri scelti per la finale della settantaquattresima edizione del Premio Strega avverrà direttamente sul sito www.premiostrega.it il 12 marzo 2020. Prima dell'emergenza virus, la pubblicazione dei titoli per la finale era prevista nel corso di "Libri Come - Festa del Libro e della Lettura" per domenica 15 marzo. La manifestazione, appuntamento culturale immancabile, sarebbe dovuta svolgersi dal 12 al 15 marzo 2020 presso l'Auditorium della capitale.

Le parole degli organizzatori della manifestazione capitolina "Libri Come"

Gli organizzatori hanno reso noto su facebook che l'evento non avrà luogo dichiarando: "Ci abbiamo provato. Ci dispiace. Per la situazione difficile in Italia e nel mondo. Per il lavoro di tutti quelli che per mesi e fino all'ultimo si sono impegnati. Libri Come la prossima settimana non ci sarà. Grazie a tutti."