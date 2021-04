Covid, Antonella Viola:"Impariamo da questa pandemia perché non sarà l'ultima"

"Che emozione stringere tra le mani la prima copia del mio primo libro! Quando Giangiacomo Feltrinelli Editore me l’ha proposto, ormai un anno fa, non credevo che saremmo riusciti ad arrivare fino in fondo. Come raccontare il sistema immunitario senza annoiare? E come parlare allo stesso tempo di scienza e società, di crisi e guarigione, di tempo e visione? 'Creando uno stile di libro nuovo, che non esiste'. Questa la sfida che ci lanciammo un anno fa. Stanotte l’ho riletto tutto d’un fiato: secondo me ci siamo riusciti! Spero lo troverete appassionante."

Così Antonella Viola ha annunciato su Facebook l'uscita del suo primo libro, Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario, in uscita il 6 maggio con Feltrinelli.

"Senza preavviso ci siamo ritrovati immersi in una rivoluzione. E le rivoluzioni sono il mestiere della scienza. Questo è il tentativo di raccogliere la lezione del virus per affrontare il futuro senza paura.

Ogni giorno il nostro sistema immunitario ascolta i segnali provenienti dal nostro corpo e dall'ambiente in cui viviamo. Nel farlo, ci difende dagli attacchi esterni. Il nostro organismo è capace di un'infinita potenzialità: è pronto ad affrontare qualsiasi nemico, codificandolo e costruendo la propria memoria. La stessa memoria che noi abbiamo imparato ad aiutare con i vaccini.

Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non eravamo completamente ignari quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemia non sarà l'ultima. Di fronte a questa trasformazione epocale le risposte della politica sono spesso dettate dalla paura e dallo sgomento. È difficile per tutti rinunciare non solo alle vecchie abitudini, ma anche alla forma che il nostro stile di vita aveva prima. Ma come possiamo cambiare la nostra postura nei confronti del mondo, che ormai è già cambiato sotto i nostri occhi?"

Antonella Viola costruisce una mappa per abitare questa rivoluzione e comincia con l'invito a rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, per capire la razionalità che muove il nostro organismo. Il nostro corpo è un meraviglioso sistema di comunicazione. Ciascuna parte collabora con l'altra, inviando segnali e traducendoli costantemente. Senza sosta si misura con l'ignoto che viene da fuori e lo affronta. Dobbiamo ricordarci che nessuno di noi può prescindere dagli altri e dall'ambiente in cui vive.