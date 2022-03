Elena Ferrante, arriva "L'amica geniale 4" e il film su "La figlia oscura"

L'amica geniale quarta stagione si farà: l'annuncio

L'annuncio di Hbo e Rai ufficializza una notizia che fan e lettori aspettavano da tempo: la quarta (e ultima) stagione de L'amica geniale si farà. I nuovi episodi della serie tv, tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante per Edizioni E/O, ripercorreranno i fatti narrati nell’ultimo libro, Storia della bambina perduta.

A confermare le indiscrezioni è stata appunto la stessa HBO, che produce la serie insieme a Rai Fiction. Come per le tre stagioni precedenti, ci si aspetta che anche la quarta sarà fedele al libro. Ambientato all’inizio degli anni Ottanta, quando ormai le due amiche sono diventate adulte, e poi madri, il sequel vedrà le due donne confrontarsi ancora con problemi amorosi e drammi legati alla guerra per la droga nel quartiere.

La figlia oscura, Elena Ferrante-Maggie Gyllenhaal: anteprima a Milano

In contemporanea a questa notizia, la casa editrice Edizioni E/O annuncia la proiezione in anteprima nazionale del film The lost daughter, di Maggie Gyllehaal, ispirato al libro di Elena Ferrante La figlia oscura, che sarà dal 7 aprile in tutti i cinema. L'evento si terrà domenica 27 marzo dalle 21.30, ad Anteo Palazzo del Cinema a Milano. Dopo un drink di benvenuto al Caffè Letterario CULT, alle 21.50 inizierà la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film è candidato agli Oscar per Migliore Sceneggiatura non originale, mentre Olivia Colman è candidata come Migliore Attrice protagonista, e Jessica Buckley come miglior attrice non protagonista.

Al termine della proiezione, sarà offerto uno spuntino di mezzanotte dolce o salato presso il Caffè Letterario. A seguire, alle 00.10 circa, la diretta della Notte degli Oscar dal celebre Dolby Theatre di Los Angeles, in collaborazione con Sky Cinema e NOW.





La figlia oscura, il libro

Dopo lo straordinario successo mondiale de I giorni dell’abbandono, Elena Ferrante scava, con un racconto avvincente, nei sentimenti contraddittori che ci legano oggi ai nostri figli. Leda è un’insegnante, divorziata da tempo, tutta dedita alle figlie e al lavoro. Ma le due ragazze partono per raggiungere il padre in Canada. Ci si aspetterebbe un dolore, un periodo di malinconia. Invece la donna, con imbarazzo, si sente come liberata e la vita le diventa più leggera. Decide di prendersi una vacanza al mare in un paesino del sud.

Ma, dopo i primi giorni quieti e concentrati, l’incontro con alcuni personaggi di una famiglia poco rassicurante scatena una serie di eventi allarmanti. Con questo romanzo feroce e commovente Elena Ferrante racconta una nuova vicenda di donna, quotidiana e che tuttavia toglie il respiro.

Elena Ferrante

È autrice del L'amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell’abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel volume La frantumaglia racconta la sua esperienza di scrittrice. Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura, da cui è stato tratto il film omonimo (2021) diretto da Maggie Gyllenhaal, con protagonista Olivia Colman.

Nel 2007 è uscito il racconto per bambini La spiaggia di notte illustrato da Mara Cerri. Nel 2011 è stato pubblicato il primo capitolo dell’Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta, e nel 2014 dal quarto e ultimo, Storia della bambina perduta, finalista al Man Booker International Prize 2016.





Nell’autunno del 2018 è andata in onda, in Italia su Rai 1 e Timvision e negli Stati Uniti su HBO, la prima stagione della serie di Saverio Costanzo tratta dal romanzo L’amica geniale, seguita nel 2019 dalla seconda stagione tratta da Storia del nuovo cognome e nel 2022 dalla terza, tratta da Storia di chi fugge e di chi resta.

Nel 2019 le Edizioni E/O hanno pubblicato L’invenzione occasionale, che raccoglie i testi comparsi originariamente in inglese sul Guardian nella traduzione di Ann Goldstein, e sempre nel 2019 è uscito il romanzo La vita bugiarda degli adulti. Nel 2021 ha pubblicato con Edizioni E/O I margini e il dettato; nello stesso anno le sono stati conferiti il premio Belle van Zuylen dell’International Literature Festival di Utrecht per l’insieme della sua opera e il Sunday Times Award for Literary Excellence.





LEGGI ANCHE: