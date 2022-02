Ero in guerra ma non lo sapevo, storia vera e dimenticata di Torregiani

Ero in guerra ma non lo sapevo, la storia di Pierluigi Torregiani raccontata da Fabio Resinaro con Francesco Montanari e Laura Chiatti

Mercoledì 16 febbraio Rai1 ha fatto il pieno di ascolti con "Ero in guerra ma non lo sapevo", il film di Fabio Resinaro trasmesso in prima tv dopo essere stato al cinema a gennaio tratto dall'omonimo libro di Alberto Torregiani.

Con Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di Domenico, Alessandro Di Tocco, Ero in guerra e non lo sapevo racconta la Milano di fine anni '70, in cui il gioielliere Pierluigi Torregiani sta cenando in un locale, quando irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Durante la rapina uno di loro minaccia la figlia di Torregiani, Marisa, puntandole addosso una pistola.

Nel tentativo di disarmarlo, Torregiani viene messo a terra dal rapinatore. Partono alcuni colpi di pistola e uno dei banditi viene ucciso. Non e' stato il gioielliere a sparare, con la pistola che ha sempre con se', ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell'epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire.

Pierluigi Torregiani ina foto degli anni Settanta



Da quel momento comincia per lui una lunga e dura battaglia e, dato che continua a ricevere chiamate anonime, il commissario Giardino gli assegna una scorta. Tuttavia Torregiani non riesce ad abituarsi all’idea di essere scortato e il 16 febbraio, uscito di casa senza protezione insieme ai suoi figli Alberto e Marisa, davanti alla gioielleria è vittima di un agguato: quando vede arrivare i terroristi Torregiani tenta una reazione ma viene colpito non appena estrae la sua pistola, dalla quale parte un proiettile che raggiunge Alberto alla colonna vertebrale rendendolo paraplegico. Torregiani viene finito con un colpo alla testa dopodiché i terroristi si danno alla fuga.

Alberto Torregiani



Una storia vera e ormai quasi dimenticata nel tempo, andata in onda nell'anniversario della morte di Pierluigi Torregiani. Il libro Ero in guerra ma non lo sapevo è scritto da Alberto Torregiani e Stefano Rabozzi, con prefazione di Toni Capuozzo.