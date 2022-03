Festa della Donna: 5 figure femminili da cui prendere esempio

Libri da leggere per la festa della donna

Auguri alle donne di tutto il mondo! L’8 marzo è una ricorrenza che si festeggia anche in letteratura, grazie a quegli autori e autrici che hanno speso tempo ed energie per compiere ricerche e poi raccontare la storia di donne fuori dall’ordinario: coraggiose, indipendenti, visionarie, in anticipo con il sentire della propria epoca e di conseguenza non sempre felici.

Nel mese di marzo Longanesi pubblica Notti stellate, sogni confusi di Henn Kim, tra le artiste più apprezzate nel panorama internazionale delle nuove voci della poesia, mentre Neri Pozza ha lanciato sul mercato editoriale a febbraio una bellissima biografia dedicata a Maria Sofia. La tedesca che incantò Napoli, scritta da Aurelio Musi: sorella di Sissi e sposa di Francesco II di Borbone, fu l’ultima regina di Napoli e divenne nota per l’eroica difesa opposta sugli spalti di Gaeta con i soldati borbonici contro l’esercito piemontese.

La scrittrice bestseller Tahmina Anam – conosciuta soprattutto per I giorni dell’amore e della guerra – torna in libreria con un romanzo sul tema dell’emancipazione e del riscatto: All’ombra di nessuno, pubblicato da Garzanti. Altro nome femminile fondamentale della letteratura contemporanea è poi quello di Isabel Allende, già in testa alle classifiche internazionali con la sua Violeta (Feltrinelli); è della stessa casa editrice la nuova versione tascabile di un grande classico, La stanza di Jacob, dato alle stampe il 3 marzo per ricordare l’immensità narrativa di Virginia Woolf.

Ancora, il 10 marzo arriverà sugli scaffali di tutte le librerie Ultime sere con Teresa d’Avila, la suggestiva reinvenzione di una straordinaria figura religiosa, divenuta simbolo di radicalismo e libertà femminile. Donna intraprendente che cercava nella scrittura il riscatto da un mondo dominato dagli uomini, è raccontata con empatia e accuratezza di dettagli per Guanda da Cristina Morales.

De La Nave di Teseo segnaliamo due titoli, entrambi rilevanti per quanto riguarda il tema delle donne: il primo, Vediamoci al museo, è il folgorante debutto letterario di una settantenne, Anne Youngson, al fine di insegnarci che non è mai troppo tardi per coronare i propri sogni; il secondo, In famiglia di Elena Basile, celebra la vita e la speranza incarnata da donne forti e fragili insieme, in grado di sconfiggere il male che esiste nei rapporti con i familiari grazie alla scelta di essere sé stesse, autentiche e radicate nei loro affetti.

Einaudi dà voce alle esperienze drammatiche ma al contempo eroiche di Caterina Bonvicini, giornalista e scrittrice che già da tempo collabora con le più importanti associazioni umanitarie internazionali; insieme a Valerio Nicolosi – che qui è presente con un saggio e delle fotografie – è autrice del libro Mediterraneo. A bordo delle navi umanitarie. In queste pagine vengono narrate, con parole e immagini, le storie di chi ha deciso di inventarsi un’altra Storia, diversa da quella che ci vuole tutti cinici e indifferenti. Da segnalare per lo stesso editore anche Invisibili di Caroline Criado Perez, la quale ci mostra come in una società costruita a immagine e somiglianza degli uomini metà della popolazione, quella femminile, viene sistematicamente ignorata.

Non è da meno il bel romanzo che ritrae la realtà delle donne cubane, Sale di mare e di lacrime, edito da HarperCollins a partire dal 17 marzo. L’autrice Gabriela Garcia si concentra sulle madri e le figlie che si rialzano sempre, nonostante tutto, e lo fa attraverso quello che The Washington Post definisce uno “splendido affresco di coraggio, determinazione e lotta per la libertà”.

Concludiamo questa carrellata di titoli consigliati, prima di passare alla nostra selezione speciale, con il podcast Audible Original L’ombra delle donne 2, a cura di Grazia De Sensi: scopo del progetto è accendere i microfoni e lasciar parlare donne spesso costrette al silenzio, per infondere forza e fiducia a quante ancora non hanno trovato il coraggio di raccontarsi. Dodici episodi da 50 minuti ciascuno dedicati ad altrettante protagoniste, nell’ottica di contribuire alla diffusione della sorellanza, per chi ha bisogno di un appiglio per sfuggire alla propria ombra.