I protagonisti del '900 e il futuro: ecco il libro di Bajardelli-De Milato

Esce il libro di Laura Bajardelli e Camillo de Milato "Visioni e artefici del futuro: i protagonisti del Novecento raccontano"

Come vedono il futuro i protagonisti della generazione della ricostruzione, nati fra il 1926 e il 1945? E, soprattutto, quale futuro vedono per i ragazzi della generazione Z, già nati in questo millennio? Se è vero che «chi dimentica il proprio passato è condannato a riviverlo», come diceva Primo Levi, mentre il mondo è dilaniato da guerre, le frontiere tornano a erigersi e i pregiudizi infuriano, riusciranno i giovani ad affrontare le nuove problematiche: degenerazione dell’ambiente, tecnologie invasive, crisi delle democrazie?

Laura Bajardelli e Camillo de Milato lo hanno chiesto a illustri esponenti della società civile che hanno già vissuto una ricostruzione, quella su cui si fonda il benessere di cui godiamo oggi nel nuovo libro "Visioni e artefici del futuro: i protagonisti del Novecento raccontano" (224 pagine, 18 euro, EAN 9788842567424, disponibile in libreria dal 25 aprile 2024). "Le risposte che si potrebbero pensare «fuori moda» sono al tempo stesso sorprendenti e confortanti, spiegano gli autori, perchè il futuro non è morto, a volerlo affrontare e sostenere. Ma va costruito, al di là dei timori, delle inerzie, dei pregiudizi e del pessimismo".

Laura Bajardelli è laureata in Economia aziendale presso l’Università Bocconi (con MBA al Politecnico di Milano). È manager in una compagnia di assicurazione e membro di board di altri organismi come Fondazione Cariplo. Autrice di libri e di articoli su sostenibilità, ambiente e cultura, dal 2019 è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Il Generale Camillo de Milato (Francavilla Fontana, 1952) è laureato in Scienze Strategiche e delle Relazioni Internazionali e Diplomatiche. Presidente dell’Osservatorio Metropolitano di Milano, ha co-fondato il premio «Paladini delle Memorie». È Croce d’Argento al Merito dell’Esercito, Ambrogino d’oro del Comune di Milano, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

"Visioni e artefici del futuro: i protagonisti del Novecento raccontano", ecco come è strutturato il libro di Laura Bajardelli e Camillo de Milato

La prefazione è affidata a Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca e presidente della Conferenza dei Rettori (Crui). L'introduzione è di Laura Bajardelli e Camillo de Milato. Le conclusioni del libro sono invece di Bruno Dapei, direttore dell'Osservatorio Metropolitano. Ecco qui come sono suddivisi gli altri capitoli:

CLAUDIA SORLINI - Scienza, formazione e partecipazione per costruire il futuro

SILVIO GARATTINI - Prevenzione, ricerca e collaborazione

ROBERTO MAZZOTTA - La chiave per il futuro sono regole e conoscenza

LINA SOTIS - Con la comunità e il volontariato si ridanno speranza e prospettive ai giovani

GUSTAVO CIOPPA - Per realizzare il diritto servono etica e verità

GIANNA MARTINENGO - Le pari opportunità passano dalle tecnologie

GIULIO MAININI - La pace non è scontata in un mondo che sta cambiando i suoi equilibri

DON GINO RIGOLDI - Il futuro si costruisce in comunità

CARLA TIRELLI DI STEFANO - Il futuro è ascoltare per comunicare e crescere

FERNANDO BURGO - Covid, guerra, insicurezza spingono i giovani a tornare a essere produttivi

RUNO MURARI - Creatività, sperimentazione e squadra per innovare

MARIA TERESA BRASSIOLO - Innovazione, tenacia e buoni esempi per costruire le basi del futuro

GAETANO GALEONE - L’importanza delle radici e dei valori per costruire il futuro

LUCIANO PERO - L’indifferenza si vince con la partecipazione, non con la tecnologia