"Premio Gianna e Roberto Denti" 2020: va alla libreria Pel di Carota di Padova

Premio Gianna e Roberto Denti 2020 alla migliore libreria specializzata per ragazzi

È la libreria Pel di Carota di Padova la vincitrice del Premio Gianna e Roberto Denti 2020, premio letterario promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e da ANDERSEN che seleziona ogni anno la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi. Il premio, giunto alla settima edizione, è stato creato per sottolineare il ruolo e il valore di questi fondamentali presidi di cultura sul territorio, e per ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti (1924-2013) giornalista, scrittore e soprattutto fondatore, insieme a Gianna Vitali (1943-2016), della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La giuria del premio è composta dagli editori per Ragazzi di AIE e dalla direzione della rivista Andersen.

Premio Gianna e Roberto Denti 2020: la libreria vincitrice

Sorta nel 2010 per volontà di Arianna Tolin, David Tolin e Maurizio Citran, la libreria Pel di Carota è stata scelta con queste motivazioni: “Per un percorso, ormai decennale, contraddistinto da passione e competenza. Tanto nel radicamento territoriale, con azioni rivolte alle comunità di riferimento, quanto nell’apertura d’orizzonte internazionale, con un’attenzione alle letterature del mondo, anche in lingua originale. Per l’attività svolta a fianco di bambini e ragazzi, sempre in dialogo con gli autori di parole e immagini, invitati e protagonisti delle iniziative di promozione del libro e di educazione alla lettura organizzate dalla libreria.”

Premio Denti 2020: l'annuncio online durante la 39ma edizione del Premio Andersen

“Quest’anno più di sempre il Premio Denti per la migliore libreria specializzata per ragazzi assume un’importanza particolare”, ha detto Beatrice Fini, coordinatrice della Commissione Permanente Ragazzi di AIE. “Nel periodo drammatico del lockdown questi bravissimi librai hanno cercato di non abbandonare i piccoli lettori facendo dirette sulla loro pagina Facebook, leggendo ad alta voce i libri, consegnando libri a domicilio. Hanno contribuito con professionalità, competenza, passione e creatività a nutrire le menti dei nostri bambini e ragazzi”. Il Premio è stato annunciato venerdì 19 giugno durante la 39ma edizione del Premio Andersen, trasmessa sulla pagina Facebook e canale Youtube della rivista Andersen con gli interventi dei vincitori italiani e stranieri: un’occasione per evidenziare le eccellenze del panorama editoriale per ragazzi dell’anno e le realtà che si impegnano per la promozione della lettura e della cultura dell'infanzia in Italia.