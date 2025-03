“Incontri che cambiano la vita. Il cinema di Adolfo Bartoli, artigiano della luce", la presentazione del libro

La ProLoco di Sora, in preparazione della sesta edizione del prestigioso "De Sica Award", è lieta di annunciare un evento speciale che arricchirà la rassegna cinematografica "Il cinema e la memoria". In collaborazione con la casa editrice Artdigiland e con il patrocinio del Comune di Sora, presenteremo il volume “Incontri che cambiano la vita. Il cinema di Adolfo Bartoli, artigiano della luce.” Edizioni ArtDigiland a cura di Gerry Guida.

L'evento si terrà sabato 22 marzo alle ore 17:00 presso l'Auditorium Vittorio De Sica di Sora. Sarà un’occasione unica per immergersi nella storia e nella carriera di Adolfo Bartoli, un vero e proprio "artigiano della luce", come amava definirsi. Bartoli, noto direttore della fotografia di successo sia in Italia che all’estero e vice presidente dell’AIC - Autori Italiani della Cinematografia, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

Durante l’evento, interverranno personalità di spicco del settore, tra cui Silvia Tarquini, Gerry Guida, Amedeo Di Sora, Tatum Bartoli e Loreto Chiarlitti, che condivideranno aneddoti e riflessioni sul contributo di Bartoli al cinema e alla cultura visiva.