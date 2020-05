Alberto Mantovani: "L'origine delle malattie? Nel fuoco interiore". Il libro

"Il fuoco interiore" spiegato dal professor Alberto Mantovani

In un momento complicato e carico di interrogativi come quello che stiamo vivendo, il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University, spiega con parole semplici e chiare cosa sia un’infiammazione e che ruolo fondamentale rivesta all’interno del nostro organismo. Come funziona il nostro sistema immunitario? Cosa c’è all’origine delle malattie? A questa e ad altre domande Mantovani risponde nel libro “Il fuoco interiore”, edito da Mondadori, in libreria da oggi, 12 maggio.

L'infiammazione che ruolo ha nel nostro organismo?

L’infiammazione, infatti, è uno strumento attraverso il quale il sistema immunitario – ovvero il nostro naturale sistema di protezione dalle malattie – esercita la sua funzione di difesa e riparazione dei tessuti, e dunque è un meccanismo che agisce per contrastare le più diverse situazioni di pericolo, dai microbi cosiddetti «patogeni» agli eventi traumatici. In genere, poi, abbiamo l’errata percezione che l’infiammazione sia un fenomeno locale: ci sfugge, invece, il fatto che le malattie infiammatorie abbiano manifestazioni sistemiche, cioè a carico dell’intero organismo. Per esempio, quando abbiamo la febbre, pensiamo più a una malattia che alla manifestazione di una risposta infiammatoria volta ad affrontare un pericolo. Inoltre negli anni la preziosissima ricerca immunologica ha dimostrato l’esistenza di una componente infiammatoria anche in patologie con cui si pensava non avesse niente a che fare: le malattie cardiovascolari ma anche quelle del sistema nervoso centrale come l’ictus, quelle neurodegenerative e persino le malattie infettive, causate da virus o batteri, hanno un legame con l’infiammazione, in quanto scatenano una reazione che prosegue poi nel tempo in modo incontrollato. E, infine, anche il tumore è sostenuto da alcune cellule dell’immunità (in particolare i cosiddetti «macrofagi»), che, comportandosi come «poliziotti corrotti», invece di combattere e arrestare il nemico, ossia il cancro, lo aiutano a crescere e proliferare, stimolando la formazione di vasi sanguigni per nutrirlo e creare metastasi.

Il fuoco infiammatorio: "Le diverse fiamme"

Spiega il prof. Mantovani: “Tutti abbiamo almeno un’idea di cosa sia l’infiammazione: chi di noi non ha mai fatto i conti con una scottatura o un ascesso o, ancora, con un ginocchio gonfio e dolorante? In realtà, il concetto di infiammazione è molto più complesso di quanto immaginiamo, perché sotto questa definizione si classificano e si raccolgono fenomeni molto differenti fra loro. In questo libro cercheremo di descriverli e chiarirli, attraverso un percorso che ha l’obiettivo di imparare a riconoscere le diverse fiamme del fuoco infiammatorio, i fiammiferi e i carburanti che le innescano e le alimentano mantenendo vivo il 'fuoco interiore' della risposta infiammatoria, oltre che l’evoluzione e la promessa della strategie di prevenzione e terapia”.