"L’uomo che sussurrava ai lettori" di Montroni, oltre 40anni alla Feltrinelli

“Da un certo punto in poi, i libri sono diventati il centro della mia vita e davvero oggi mi riesce impossibile immaginare un’esistenza in cui i libri non siano una presenza costante, viva, amica. Certo, senza libri si vive lo stesso, lo dimostra il fatto che in Italia si legge così poco... Ma sono convinto che l’incontro con i libri può cambiare in meglio la vita di una persona, aiutandola a diventare consapevole di sé e del proprio posto nella società, e se ne sono convinto è perché so di cosa parlo: è esattamente quello che è successo a me.”

Arriva in libreria il 3 settembre, edito da Longanesi, "L'uomo che sussurrava ai lettori" di Romano Montroni. Prefazione di Dario Franceschini, con una nota di Ernesto Ferrero.

Più della metà degli italiani non legge nemmeno un libro all’anno: un dato che alla comunità dei lettori sembra inverosimile e che invece emerge con tutta evidenza dalle statistiche. Ma è sempre stato così? E cosa si può fare per cambiare questa situazione, all’origine delle sacche di arretratezza sociale e culturale da cui l’Italia è zavorrata? La testimonianza preziosa e appassionata del decano dei librai italiani.

Cinquant’anni con i libri, sui libri, nei libri. Cinquant’anni per i libri. Romano Montroni è nato in una casa in

cui non si leggeva, ma da ragazzo è stato assunto per caso come fattorino alla libreria Rizzoli di Bologna ed

è stata la cosa più bella che potesse capitargli: diventato libraio, ha conosciuto moltissimi scrittori e lettori

e poi ha lavorato tutta la vita per formare nuove generazioni di librai che amino i libri quanto lui, librai

capaci di accendere entusiasmi, nutrire sogni e "sussurrare ai lettori" i libri giusti, quelli che riempiono la

vita e a volte la cambiano. Concluso il suo secondo e ultimo mandato come presidente del Cepell (Centro

per il libro e la lettura), Montroni tira le somme: parla di scuole, di lettura ad alta voce, di crisi delle

librerie, di “città che leggono”, di biblioteche, di volontari e di librai.

Una testimonianza che ha il fascino di una storia vera e il profumo dei libri nuovi, un’entusiasmante dichiarazione d’amore e di fiducia nella straordinaria potenzialità dei libri e nella infinita felicità dei loro fortunati lettori.

Romano Montroni, l'autore

Romano Montroni ha lavorato per oltre quarant’anni per le Librerie Feltrinelli, che ha diretto fino al

2002. È professore a contratto nel master in Editoria cartacea e multimediale di Umberto Eco, docente e

membro del Comitato promotore della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Dal 2005 collabora

con la catena Librerie.Coop. Ha pubblicato Vendere l’anima. Il mestiere del libraio (Laterza, 2006), Libraio

per caso. Una vita tra autori e lettori (Marsilio, 2010) e I libri ti cambiano la vita (Longanesi, 2012). Dal

2014 al 2020 è stato presidente del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del ministero per i

Beni Culturali, le Attività Culturali e il Turismo che ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e

della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero.