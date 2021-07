La casa editrice Electa cresce con l’acquisizione di Abscondita

Electa, nata nel 1945 per intuizione dello storico dell’arte Bernard Berenson, nel tempo ha affiancato al suo ruolo di editore, specializzato nell’architettura e nelle arti visive, le attività legate all’organizzazione di eventi espositivi, alla gestione di servizi aggiuntivi per i musei - tra cui le librerie su tutto il territorio nazionale - e da ultimo, la creazione di linee di merchandising progettate in ottemperanza agli insegnamenti del migliore design nazionale e internazionale.

Il suo catalogo, che vanta una continuità senza eguali nei volumi di arte e di architettura, per cura scientifica, stile, ricchezza iconografica, accoglierà ora anche la pregiata serie dei libri “senza tempo” di Abscondita, con la copertina nera: testi inediti e spesso introvabili, che raccolgono pensieri e riflessioni di pittori, scultori e architetti accompagnati da saggi critici di fondamentale importanza. Si tratta di opere di riferimento per gli storici dell’arte, per i curiosi del sapere, e per tutti coloro che amano i classici e la letteratura in genere.

Per Abscondita l’ingresso in Electa rappresenta una opportunità fondata sulla certezza che l’autonomia, le linee direttive e lo spirito di Abscondita non solo saranno preservate, ma conosceranno un nuovo impulso e un nuovo slancio.

L’acquisizione di Abscondita è una delle novità di Electa, nel 2020. A 75 anni dalla sua fondazione, la Casa editrice si riappropria della sua denominazione originaria. E il 1° gennaio 2020 nasce Electa S.p.A., società presieduta da Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri. Rosanna Cappelli assume la carica di amministratore delegato e diventa presidente di Abscondita.

“L’intento è di rafforzare l’identità di un marchio illustre che opera da decenni nel settore delle arti visive e dei beni culturali, non solo attraverso i cataloghi che pubblica, con scelte che consentano di scoprire o riscoprire i mondi avventurosi della ricerca, della letteratura, del fare arte, senza trascurare le sperimentazioni grafiche, tipografiche dei libri unici”, così Rosanna Cappelli, amministratore delegato di Electa S.p.A.

Archeologa, laureatasi a Perugia con una tesi sull’ideologia figurativa dell’età di Augusto, Rosanna Cappelli entra in Electa nel 2001 per occuparsi di gestione, sviluppo e coordinamento dell’area Beni Culturali; nel 2010 diventa direttore generale della divisione Arte, Mostre e Musei della Casa editrice.

All’attività scientifica ha presto fatto seguito l’interesse per la tutela del patrimonio e le pratiche di gestione e valorizzazione dei beni culturali, tema al quale ha dedicato diverse pubblicazioni. Cappelli è stata membro della commissione del Mibac per le attività di Valorizzazione dei Beni Culturali e ha partecipato a numerosi convegni e master di specializzazione negli atenei italiani. Sotto la sua direzione, Electa prosegue con forte impulso la produzione di mostre, la pubblicazione di cataloghi e la gestione dei servizi per i musei: tra questi, si annoverano il Parco archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il MANN a Napoli, il Museo del Novecento a Milano, dove la Casa editrice è presente a diverso titolo.

Abscondita Nata nel 1999 dalla Casa madre SE grazie a un'idea del direttore editoriale Carlo Corsi e già in distribuzione da parte del Gruppo Mondadori, Abscondita ha scopo di diffondere la saggistica artistica, anche alla luce dell’interesse di un pubblico sempre più vasto che frequenta mostre e musei. Il catalogo è articolato in cinque collane: CARTE D’ARTISTI (circa 200 titoli), MINIATURE (120 titoli circa), AESTHETICA (60 volumi) con nomi di grandi artisti italiani del Ventesimo Secolo, come Boccioni, de Chirico, Morandi, Sironi e internazionali, come Picasso, Kandinsky, Hopper, Kahlo, Duchamp o di critici illustri come Longhi, Clair, Chastel, Panofsky e Berenson. La prima, CARTE D’ARTISTI, nata come collana dedicata ai pensieri e ai ricordi degli artisti, si è aperta col tempo a testi di critica.

MINIATURE prosegue sulla linea già tracciata nella collana maggiore con l’unica differenza che ospita testi brevi. Quanto ad AESTHETICA, si è voluto creare una collana di saggistica non solo d’arte ospitando critici illustri come Warbug, Bloom, Zambrano, Praz e Macchia. Negli anni più recenti si sono aggiunte due linee di libri illustrati: MNEMOSYNE e ALBUM (rispettivamente con 20 e 15 titoli), in cui compaiono artisti come Warhol, Dalì, Modigliani, accanto a grandi fotografi come Man Ray, Tina Modotti, Nadar e Sander.