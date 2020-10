"La sindrome del criceto", testo censurato: per Amazon è “non disponibile”

A luglio abbiamo pubblicato una lunga intervista ad Alberto Contri in merito alla sua ultima fatica di saggista, la sindrome del criceto. Abbiamo ricevuto molte lettere di persone dispiaciute di trovare il libro sul sito di Amazon, accompagnato però dalla dicitura “non disponibile”. Così abbiamo chiesto all’autore ed editore qualche spiegazione.

“Spiegazioni plausibili non ce ne sono, dicono Alberto Contri e David Nieri (ed. La vela). E’ stata fatta una intensa campagna sui social che ha portato pur nei mesi estivi un buon numero di vendite, tranne che tramite Amazon. Il distributore sostiene che Amazon richiede il libro solo se ci sono richieste, e sappiamo essercene state molte. Inoltre ha spiegato che Amazon sta ristrutturando i processi di acquisizione e vendita, e che “ci possono essere problemi di algoritmo”.

Simili risposte sono perlomeno curiose, dato che altri libri dello stesso editore, usciti negli stessi giorni de “La sindrome del criceto”, risultano normalmente disponibili sulla piattaforma di Amazon. Non resta che ipotizzare che sia stata messa in atto una forma di boicottaggio mascherata da disfunzioni organizzative. Ne “La sindrome del criceto” ci sono infatti circostanziate critiche sia ai GAFA in generale, sia ai metodi di lavoro di Amazon, riportando stralci di articoli e libri di giornalisti che li hanno esaminati a fondo.

Una simile situazione non può che confermare la tesi secondo a quale i monopolisti della distribuzione, oltre che a distruggere intere filiere concorrenti, intervengo sulla libertà di pensiero agevolando o ostacolando la presenza di prodotti e di libri sui loro scaffali virtuali. Semplicemente vergognoso. Ricordiamo quindi che il libro si può ordinare direttamente sul sito dell’editore www.edizionilavela.it, che lo spedisce con corriere in un giorno lavorativo e senza richiedere un costoso sovrapprezzo.”