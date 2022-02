Libri illustrati per bambini e per adulti: 5 titoli con cui iniziare il 2022

Libri d'arte da collezione, 5 titoli consigliati

Non c’è niente di meglio che iniziare il 2022 regalandosi un libro da collezione: già dai primi mesi dell’anno la nostra libreria si arricchirà così di un volume che, oltre al contenuto, può offrire il piacere della bellezza estetica, dalla cover sino agli interni ricchi di foto o illustrazioni. Per questo motivo, in nome del bello legato alla cultura e in buona parte anche all’arte, abbiamo deciso di dedicare il primo speciale dell’anno ai libri dalla veste grafica particolarmente accurata: quelli, insomma, che non vi pentirete mai di aver acquistato e avrete sempre piacere di sfogliare di tanto in tanto.

Frida Kahlo. Il colore della vita di Alba Romano Pace (Giunti)

In copertina c’è proprio lei, con quello sguardo intenso, le sopracciglia folte, i capelli corvini, due farfalle sull’acconciatura e grandi foglie verdi alle spalle. Potrebbe sembrare un ritratto idilliaco, ma è di Frida Kahlo che stiamo parlando ed ecco allora che la visione d’insieme si capovolge; sono i dettagli a fare la differenza: l’espressione persa nel vuoto di chi ha già visto tutto e sofferto troppo, un inquietante gatto nero su una spalla, una piccola scimmia sull’altra e come collana una corona di spine che le ferisce la pelle, bagnandosi del suo rosso sangue.

Se anche non si abbia mai sentito parlare di Frida prima d’ora (cosa a dir la verità alquanto improbabile), ci si potrebbe fare un’idea della donna che fu e della vita che le toccò in sorte già solamente osservando questa copertina, che riproduce l’Autoritratto con collana di spine realizzato nel 1940 e oggi conservato all’Harry Ransom Center. Noi però, come il lettore che prenderà in mano questo splendido volume dalle grandi dimensioni e dalla forma quadrangolare, vogliamo saperne di più, pertanto ci addentriamo tra le pagine che la storica dell’arte e curatrice di mostre Alba Romano Pace ha deciso di realizzare per Giunti Editore, che in questo caso ha dato il massimo in termini di veste grafica.





Da esperta dell’universo femminile nell’arte quale è, la Romano Pace ripercorre le tappe fondamentali della biografia di Frida Kahlo, tra le più grandi pittrici di sempre, nonché donna dall’eccezionale forza d’animo; oggi è considerata un’icona e un modello a cui guardare sia per aver precorso i tempi su tanti ambiti, sia per la resilienza che dimostrò davanti alla crudeltà del destino. Più di tutto, però, la ricordiamo per i suoi dipinti, scorci di emotività che parlano da soli, raccontano più di mille libri e non lasciano mai l’osservatore indifferente.

La vita dell’artista è riportata con accuratezza di dettagli ed estrema attinenza storica, rendendo vive quelle terre a cui Frida appartenne, il Messico prima di ogni altra. Alle riproduzioni delle opere si alternano le fotografie dell’epoca, mentre alla ricostruzione narrativa dell’autrice si sovrappongono i pensieri della Kahlo stessa, mai parca di parole.

“Frida Kahlo inizia la scrittura del suo diario con una sorta di cantilena, un rituale alchemico per definire sé stessa come una formula di svariati elementi” afferma la curatrice del libro riportando alcuni passi scelti. In effetti Frieda fu proprio questo: una formula di svariati elementi, ognuno dei quali fu vissuto in maniera intensa, quando non addirittura estrema. L’amore sofferto ma senza fine per Diego Rivera; il dramma dell’incidente ancora giovanissima e poi quello dell’aborto; i tanti tradimenti subìti, non soltanto da parte del compagno, ma anche della sorella e delle amiche più care; il fervore per il Comunismo, che in fondo non si rivelò ciò che si aspettava, ma le diede comunque molto sotto vari punti di vista; le relazioni sociali di cui era intessuta la sua quotidianità; i viaggi, la fama, il successo; il dolore fisico sempre presente. Infine l’arte, compagna di viaggio giorno dopo giorno: un mondo parallelo – e surreale – in cui la Frida dipinta si confonde con quella che dipinge, portandone alla luce il martirio interiore soffocato dentro a una risata contagiosa, a un ribelle atto di coraggio, o talvolta semplicemente al silenzio.

Lo consigliamo perché: Frida Kahlo. Il colore della vita è un volume che arricchisce in ogni modo possibile, un’opera magnificamente edita da Giunti e destinata a restare un pezzo da collezione per gli amanti dell’arte, della pittrice, dei libri, o anche solo della bellezza.