"Cuore di Rapa": non c'è due senza tre, il libro sulle curiosità linguistiche

"Cuore di Rapa", non c'è due senza tre

Dopo "Testa di rapa" e "Cime di rapa", ecco il nuovo libro: "Cuore di rapa" (Edizioni del Delfino moro, 16,00 euro, 178 pp), testo simpatico che racconta le curiosità della lingua italiana. Insegnante e scrittore, Gino Rapa, ligure di Albenga, racconta su affaritaliani.it tutto il lavorìo dietro alla preparazione dell'opera che ha coinvolto anche Antonio Albanese.

"Non c' è due senza tre è un proverbio della cultura popolare italiana, di origine sconosciuta e probabilmente legato ad antiche superstizioni basate su numeri ritenuti magici. Per di più tre era ed è ritenuto il numero perfetto. Tre sono le persone della Santissima Trinità o della Trimurti indiana, tre i componenti della Sacra Famiglia, tre le virtù cardinali, tre i Magi, tre è la sintesi del dispari (uno) e del pari (due) e il triangolo è la prima superficie. E non a caso Dante scrisse la Divina Commedia in terzine e la divise in tre cantiche di trentatre canti ognuna. "Più semplicemente, grazie soprattutto all'incoraggiamento dei lettori e al successo delle presentazioni avvenute un po' ovunque, mi è parso utile e piacevole completare la mia raccolta di curiosità linguistiche senza pretese con un terzo volumetto: una sorta di trilogia che spero di piacevole e utile lettura", spiega Gino Rapa interpellato da affaritaliani.it.

Gino Rapa

"Ecco perciò dopo TESTA DI RAPA e CIME DI RAPA il nuovo CUORE DI RAPA. La scelta del titolo non è stata semplice - racconta -. Da una parte bisognava, per ragioni di continuità, scherzare ancora sul mio cognome, forse anche nel tentativo di “cavare sangue da una rapa”, dall'altra si è voluto sottolineare che il CUORE ha mosso fin dall'inizio questo progetto, che ha contribuito e ancora contribuirà ad aiutare il Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova con l'acquisto di materiale sanitario, tramite l'Onlus Cicogna sprint. Ed è anche bello pensare che questa avventura, iniziata con la TESTA, si concluda con il CUORE: ragione e sentimento. E tanto amore. L'impostazione è simile a quella dei due libriccini precedenti: un insieme di etimologie, di modi di dire, di curiosità linguistiche che ho cercato di presentare in modo accattivante. Questa almeno è la speranza. E anche la squadra non è cambiata: edizioni del Delfino Moro, copertina di Mauro Moretti, impostazione grafica di Marco Garofalo, stampa a cura della Tipografia Ciuni. Un grazie enorme, con tutto il CUORE... DI RAPA, ad Antonio Albanese per il dono prezioso delle sue parole di presentazione".

La collaborazione con Antonio Albanese

Il mio primo contatto - svela Rapa - con Antonio Albanese è stato telefonico. Era in auto e stava recandosi al suo paese natale per festeggiare il compleanno di sua madre. Ero per lui uno sconosciuto, ma subito mi trattò da amico. Capii immediatamente la bella persona che è: semplice, disponibile, generoso. Potei incontrarlo successivamente ad Albenga, la mia città, in occasione del Premio Fionda di legno 2020 consegnatogli (causa Covid) nell'estate 2021 da Antonio Ricci. Trascorremmo una giornata insieme ed ebbi l'impressione di conoscerlo da sempre: un uomo geniale ed umile, attento ai bisogni dei meno fortunati, coerente. Ci promettemmo di rincontrarci. Nel frattempo siamo rimasti in contatto. Sono perciò felice e orgoglioso di queste sue parole introduttive a Cuore di Rapa, da lui definite un “pensiero leggero, ma sincero”.

DALLA TESTA AL CUORE

(Trilogia di un amico)

“Perché si dice Bischero o Braccino corto o Buona notte al secchio e cosa può voler dire Tachipirina?

La Simmenthal è un fiume che scorre in Svizzera, una vallata o una razza bovina antichissima?

Il buon Gino nel suo terzo volume sulle parole e i modi di dire della lingua italiana che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo, si diverte e ci diverte. Non è un romanzo, non è una favola, non è un poema epico o cavalleresco, non è un noir e... a proposito Noir è un genere di racconto impostato sulla risoluzione di enigmi tenebrosi e fuorvianti ma... l’origine ? La reazione a ogni parola è sempre la stessa: ma pensa tu! ma non lo sapevo proprio! Ma una cosa la sappiamo con certezza: il libro sostiene il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova e anche questo come il libro ci fa star bene”. Antonio Albanese

Gino Rapa

Chi è Gino Rapa

Gino Rapa in tanti anni di insegnamento ha contribuito a formare generazioni di giovani. E' legatissimo alla città dove è nato, Albenga, e al suo centro storico. Ha scritto poesie, racconti, testi per canzoni. Tre suoi lavori teatrali (Nome: Fabrizio Cognome:De André – Viva la Merica! - Ah l'amore!) hanno fatto sempre registrare il tutto esaurito.

Impegnato nel sociale e nella solidarietà insieme al gruppo dei Fieui di caruggi (ragazzi dei vicoli) da anni organizza eventi per offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. A questo scopo ha ideato due manifestazioni che in poco tempo hanno ottenuto risonanza nazionale: il Premio Fionda di legno e Ottobre De André.Il primo è un riconoscimento che ogni anno Antonio Ricci consegna a chi nella vita ha tirato buone fiondate contro i soprusi e le violenze e in difesa di chi spesso non ha voce.

Ottobre De André è invece una festa, amatissima dalla gente, suggestiva e gioiosa nel ricordo di Faber, col patrocinio della Fondazione De André e la presenza amichevole della signora Dori Ghezzi. Gino vive con un gatto di nome Nina e con parecchie tartarughe. Alla sua morte vorrebbe una grande festa in piazza con musica, focaccia, vino e allegria.