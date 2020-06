Oltre 100 librerie si mettono online. La presentazione del bestseller è social

Oltre 100 librerie si mettono in rete: presentazione social del bestseller di Valérie Perrin

Più di cento librerie indipendenti condivideranno sui loro canali social l'evento organizzato da Edizioni E/O in collaborazione con NW: la prima presentazione italiana del bestseller di Valérie Perrin Cambiare l'acqua ai fiori. Si tratta del primo esperimento di evento collettivo condiviso sulle pagine delle librerie. Così LibridaAsporto, progetto avviato da NW nel periodo di lock-down per sostenere le librerie indipendenti affinché potessero spedire i volumi ai propri clienti (recentemente diventato un servizio permanente e strutturato, alternativa qualificata al servizio offerto dagli attuali player online), intende affermarsi quale network di informazione e di condivisione della cultura.

LibridaAsporto: nuovo progetto per portare in casa l'atmosfera degli incontri in libreria

L'appuntamento è per giovedì 11 giugno alle ore 19.00 sulla pagina Facebook di Edizioni E/O (@edizionieo) e su quelle delle librerie aderenti. Con l'autrice Valérie Perrin interverrà la scrittrice Nadia Terranova. La traduzione sarà a cura dell'interprete Marina Astrologo. In questo particolare momento storico, in cui i lettori non hanno la possibilità di seguire le presentazioni dei libri nella loro forma tradizionale, l'evento online sarà un'occasione per ricreare nelle case l'atmosfera degli incontri in libreria e mantenere vivo il dialogo tra i librai e i loro lettori. Sono oltre 200 le librerie che hanno già aderito a oggi a #LibridaAsporto, e il numero è in continua crescita. Durante il periodo di lock-down, dal 20 marzo al 17 aprile 2020, #LibridaAsporto ha raccolto 63.400 euro grazie alle donazioni di 165 editori. Le 751 librerie che hanno usufruito del servizio hanno effettuato 14.000 spedizioni.