"Uno spiacevolissimo episodio", la strage di Viareggio in un libro

"Uno spiacevolissimo episodio" Viareggio, 29 giugno 2009: 32 morti, 25 feriti gravi, un quartiere distrutto

Venerdì 14 giugno alle 18,30 alla libreria Lungomare in Passeggiata a Viareggio, viene presentato il libro "Uno spiacevolissimo episodio" Viareggio, 29 giugno 2009: 32 morti, 25 feriti gravi, un quartiere distrutto... (edizioni L'Ancora) scritto a quattro mani dai giornalisti Giovanni Lorenzini e Francesco Bertolucci.

A quindici anni dal tragico evento che qualcuno ebbe l'ardire di definire come "Uno spiacevolissimo episodio", i due autori hanno cercato sinteticamente di ricostruire le tappe principali della vicenda, con i passaggi giudiziari, le sentenze dei cinque gradi di giudizio, approfondimenti sulla sicurezza sulla rete ferroviaria italiana per far capire come e perché si è arrivati all'incidente e cosa rischiamo ancora. Il tutto arricchito da una serie di interviste-testimonianze.

L'incontro con gli autori sarà condotto dal giornalista Stefano Pasquinucci. L'eventuale utile dell'iniziativa – detratte le sole spese di impaginazione e stampa – verrà devoluto all'associazione "Il Mondo che vorrei". Il libro sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale.