Strage Viareggio, condanne confermate. Ma l'ex ad Fs Moretti evita il carcere

Strage Viareggio, tutti colpevoli per la Cassazione. Ma il processo non è concluso

Non c'è ancora la parola fine al processo per la strage di Viareggio, l'incidente ferroviario del 2009 costato la vita a 32 persone. La Corte di Cassazione conferma le condanne, ma il procedimento verrà comunque rimandato in Appello limitatamente alle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra i quali - si legge su Il Fatto Quotidiano - anche l’ex amministratore delegato di di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Come si legge in una nota diffusa dalla Corte poco dopo la sentenza, la Cassazione ha confermato "le responsabilità penali e civili già accertate". Marco Piagentini, presidente di Il mondo che vorrei, l’associazione dei familiari delle vittime, ha commentato la decisione dichiarando: "L’unica cosa che abbiamo capito è che sono state riconosciute le responsabilità. Ora però vogliamo capire bene con i nostri avvocati il dispositivo della sentenza".

L’avvocato difensore di Moretti, Ambra Giovene, - prosegue Il Fatto - commenta affermando che non esiste il rischio del carcere per il suo assistito: "Il ricalcolo della pena evita il rischio degli arresti per Moretti. Il carcere non lo rischia sicuramente, la riduzione della pena che potrebbe essere comminata a Firenze la farà scendere, non sarà più pari a cinque anni. Rimane la responsabilità che viene acclarata. Rimaniamo molto insoddisfatti rispetto all’esito conclusivo di questa vicenda perché ovviamente si rifiuta di trattare un compendio probatorio che è tutto a vantaggio dell’ingegnere Moretti perché sono profondamente convinta che è questo che emerge dagli atti del processo". Il 30 giugno 2022 Moretti era stato condannato a cinque anni per disastro ferroviario colposo. Ma il top manager, che in un primo momento aveva rinunciato prescrizione salvo cambiare idea, non era stato considerato l'unico responsabile.