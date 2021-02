Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner hanno ripreso conoscenza

I medici esprimono cauto ottimismo riguardo alle condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner, anche se non sciolgono ancora la prognosi perché non hanno dati sufficienti per dare responsi certi sul loro futuro clinico. Sembra però, da quanto riporta Repubblica, che i due stiano meglio, abbiano ripreso conoscenza e rispondano agli stimoli del personale sanitario.

Gli scrittori erano finiti in ospedale giovedì scorso per un'intossicazione da monossido di carbonio, dovuta a una fuga di gas per cui sarebbe responsabile la caldaia di un apprtamento vicino a quello in cui stavano i due, ma le indagini della polizia sono ancora in corso.

