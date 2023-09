Zaki, in uscita il primo libro: "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia"

Patrick Zaki racconta la sua storia, gli interrogatori, l'isolamento, le torture, il confronto con il mondo delle carceri in cui tutti sono ridotti a una condizione disumana e cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l'affetto dei suoi cari, della fidanzata, dell'Italia tutta. Lo fa in "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia" (La nave di Teseo, pp. 256, euro 19) che sarà in libreria il 13 ottobre 2023, nella traduzione di Anna Maria Lorusso.

"Siamo felici e onorati di accompagnare Patrick Zaki in questa volontà di raccontare quanto ha vissuto sulla sua pelle e quanto ha subìto. Sogni e illusioni di libertà è una testimonianza formidabile che non lascia indifferenti, va dritto allo stomaco, e dovrebbe farci adoperare perché ingiustizie del genere, che continuano ad accadere nel mondo, non si ripetano più" dice Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo. Cosa significa ritrovarsi in prigione senza aver commesso alcun reato? Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. È solo la pausa di uno studente che torna a casa temporaneamente, ma le cose non vanno come previsto: Zaki viene arrestato e resta in prigione per 22 mesi. Bologna, la sua università, l'Italia intera, reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare. In oltre 250 pagine Zaki racconta cosa successe davvero quel giorno e cosa avvenne poi, nei giorni successivi.