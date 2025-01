Lombardia, Fontana: "Non ci sarà alcun rimpasto di Giunta"

"Sono abbastanza stupito del fatto che queste notizie le debba leggere sui giornali, che nessuno sia venuto a parlarmene. Ecco io credo che la giunta così com'è organizzata e com'è strutturata vada bene e non si debba fare alcun tipo di cambiamento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ad una domanda in merito alle indiscrezioni di stampa di un rimpasto della giunta lombarda. "Da parte mia in questo momento non c'è nessunissima disponibilità a trattare. I rimpasti si fanno quando le cose non vanno bene, quando qualche assessore non ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, ma mi sembra che nella giunta lombarda non si verifichi una di queste situazioni", ha detto Fontana, che poi ha aggiunto: "Nessuno mi ha parlato di questa possibilità, di questa ipotesi e nessuno mi ha avanzato questa richiesta, se me la faranno lo valuteremo, io anticipo che non sono favorevole".

Bertolaso: "Non avrei il minimo problema a fare un passo indietro"

I rumors circolavano già ieri. Tanto che l'assessore al Welfare Guido Bertolaso aveva dichiarato: "Se domani mattina dovessi essere un libero cittadino avrei mille cose da fare prima di raggiungere il tempo dello spogliatoio definitivo, quindi da questo punto di vista faccio il mio lavoro come ho sempre fatto, sono un funzionario dello Stato e lo faccio al servizio dei cittadini, le altre cose non mi riguardano". Adesso "ho questo grande privilegio di dare una mano a far crescere questa Regione ma se poi si ritiene che il mio compito sia finito non ho il minimo problema a fare un passo indietro" ha concluso l'assessore evidenziando che, comunque, "devo ancora finire le case comunità, qualche ospedale, finire la questione gettonisti, far crescere le specializzazioni più importanti, mettere infermieri nelle condizioni di lavorare al meglio" e affrontare il tema della liste d'attesa: "Temo che ci vorrà anche più di una legislatura, ma non è che mi sto proponendo…".

