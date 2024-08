Maione: "20milioni ad Aler e Comuni per efficientamento energetico, verso una Lombardia più sostenibile"



Un investimento da 20milioni di euro per finanziare interventi di eco-efficientamento energetico e sostenibilità di edifici destinati a Servizi Abitativi Pubblici di proprietà delle Aler e dei Comuni lombardi. È quanto prevede il decreto dell’assessorato all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, nell'ambito del bando Ecosap, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-27.

Lombardia: 20 progetti per 434 alloggi di edilizia residenziale pubblica

I 20 progetti di eco-efficientamento energetico ammessi interesseranno complessivamente 434 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza complessiva di 307 kW a copertura parziale dei consumi energetici degli edifici, una riduzione complessiva attesa del fabbisogno annuo di energia primaria totale di circa 3.100 Megawattora/anno e una riduzione annua stimata delle emissioni di gas serra pari a oltre 640 tonnellate di CO2 equivalenti/anno. "Numeri importanti - ha sottolineato Giorgio Maione, l'Assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia - che testimoniano la concretezza della Lombardia nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione indicati nel piano regionale di sviluppo sostenibile. Garantire case più performanti, innovative e a basso impatto energetico significa investire sul futuro".

Assessore Maione: "Investimenti cruciali per migliorare la vita dei residenti"

“Miglioriamo concretamente la sostenibilità e la capacità di adattamento climatico degli edifici e delle sue pertinenze” - ha dichiarato Maione - “gli interventi prevedono l’installazione di impianti a fonti rinnovabili a copertura parziale dei consumi energetici, sistemi di monitoraggio dei consumi, interventi di de-impermeabilizzazione, sistemi di recupero delle acque meteoriche e impiego di metodi e tecniche dell’architettura bio-ecologica. Investimenti di questo tipo sono cruciali per costruire una Lombardia sempre più sostenibile e per migliorare la qualità della vita dei residenti”.

Assessore Franco: "Misure importantissime per sostenibilità ambientale e sociale"

“Queste misure - ha sottolineato Paolo Franco, assessore alla Casa e Housing sociale - non solo incidono sulla sostenibilità di interi quartieri, ma sono importantissime anche a livello sociale. Gli interventi, infatti, andranno a ridurre i consumi energetici e di conseguenza le bollette per gli inquilini delle case Aler e questo può fare veramente la differenza sul bilancio familiare. Quando ho varato il programma ‘Missione Lombardia’ per l’edilizia popolare, all’inizio del mio mandato, intendevo proprio questo: coinvolgere più istituzioni, più assessorati e più tematiche. E questi investimenti dimostrano come il lavoro di Regione Lombardia sia interconnesso per ottenere sempre più risultati e sempre più benefici concreti”.

I progetti finanziati

Saranno finanziati 14 progetti presentati dalle Aler lombarde (per un totale di 13 milioni e 300 mila euro) e 6 progetti presentati dai Comuni (per un totale di 6 milioni e 700 mila euro).