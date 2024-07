Margot Robbie, la star del film "Barbie", è in attesa del primo figlio

L'attrice di "Barbie", Margot Robbie, è in attesa del suo primo figlio. Una foto diffusa dal Daily Mail e diventata virale sui social non lascia dubbi

Margot Robbie, attrice statunitense di 34 anni diventata famosa per il film "Barbie", è in dolce attesa. Dal 2016 è sposata con Tom Ackerley, attore e produttore inglese, e ora la coppia sta aspettando il loro primo figlio. La notizia si è diffusa oggi, lunedì 8 luglio, dopo che il Daily Mail, tabloid inglese, ha ricevuto alcune foto in cui il pancione dell'attrice lasciava poco spazio all'immaginazione. La coppia, al momento in vacanza sul Lago di Como, non ha confermato la gravidanza, ma lo hanno fatto altre fonti vicine all'attrice e al marito. Poi, è iniziata la diffusione della foto sui social che è diventata virale in pochi minuti. Margot Robbie e Tom Ackerley si sono conosciuti nel 2013 sul set del film "Suite francese", in cui lui era il regista. Si sono sposati nel 2021 in un cerimonia privata, senza mai annunciare il fidanzamento. E, ora, sono in attesa del loro primo figlio.