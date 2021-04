Da Dentsu Italia The Story Lab, advertainment agency guidata da Stefano Pagani

Dentsu presenta ufficialmente oggi un’altra delle sigle che compongono la sua area creativa. Con una proposizione completamente nuova nel mercato italiano, The Story Lab è frutto dell’unione di due realtà già attive nel gruppo dentsu in Italia: da una parte la squadra di 60 persone già parte di The Story Lab Italia, collegata a un network presente in 23 paesi, con specializzazioni nel mondo dell’influencer marketing e nella produzione di format di branded entertainment; dall’altro lato uno spin-off da The Big Now/mcgarrybowen, costituito dal team più “digitale” dell’agenzia – circa 60 persone guidate da uno dei founder di The Big Now, Stefano Pagani, che prende l’incarico di CEO della nuova sigla.

The Story Lab si pone l’obiettivo di guidare le aziende e il loro business nell’intercettare le Cultural Waves, l’insieme di segnali culturali, sociali e di mercato che possono alimentarne popolarità ed efficacia, offrendo una serie di prodotti e soluzioni full service che coprono tutti gli ambiti del processo creativo e strategico: produzione di strategie di posizionamento e campagne creative integrate, content & social media strategy, progetti di influencer marketing e talent management, progetti di branded content e video strategy grazie a un network di produzione internazionale e a un team di produzione video in house.

“Make them talk” è la firma che accompagna la nuova corporate identity di The Story Lab, e che vuole sottolineare un posizionamento che mette al centro le persone non solo in quanto target, ma soprattutto come amplificatore nativo di una comunicazione di marca efficace. ln questo mondo dove il rumore di fondo è continuo, infatti, c’è solo una storia che conta veramente per un Brand: quella che le persone sono spontaneamente portate a raccontare. In questa visione, cavalcare le Cultural Waves più adatte al proprio DNA di Marca senza tradire i propri valori permette alle aziende di firmare comunicazioni ‘pop’, cioè memorabili, rilevanti e perfettamente inserite nel loro tempo.