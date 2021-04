Didiesse, ecco l'originale mug con dedica alla donna più speciale: la mamma

“La mamma è come una buona tazza di caffè. È sempre pronta a darti la carica”. Questa, la dolcissima dedicastampata sulla tazza, che Didiesse, azienda napoletana specializzata nella produzione di macchine per caffè espresso a cialde, ha deciso di regalare in occasione del “Mother’s day 2021”, la ricorrenza che celebra la figura della madre, della sua influenza sociale e della maternità.

Un cadeau originale destinato ai primi 150 coffee lover che, dal 26 aprile al 3 maggio, acquisteranno esclusivamente sul sito del brand, la macchina per espresso Frog in tutte le sue declinazioni (Collection e Revolution, nelle versioni Vapor e Base). Un’icona di stiledal design divertente e colorato: ideale per ricreare anche a casa una rilassante atmosfera da bar. Dispensatrice di caffè cremosi, da gustare bollenti, con o senza zucchero, oda aggiungere al latte per schiumosi cappuccini. Magari, da assaporare, proprio nella tazza personalizzata firmata Caffè Borbone dedicata alla donna più speciale a tutte le latitudini, in ogni cultura, da sempre, in ogni epoca.

Ma le sorprese che Diediesse ha preparato per questo periodo, non finisco qui. Chi acquisterà la Frog, nella settimana dedicata alla mamma, infatti, oltre a ricevere la mug, godrà acquisterà la Frog ad un prezzo più conveniente. Veri e propri must have, le macchine espresso come Frog, sono sempre più al centro dell’interesse dei consumatori, superando l’utilizzo della tradizionale moka. Pratiche, efficienti, garantiscono un caffè buono come quello del bar.

La Frog, poi, con la sua silhouette sinuosa, si adatta a tutti gli ambienti e a qualsiasi architettura, grazie anche all’ampia palette di colori,che spazia da più classici ai più trendy: dal blu jeans al fucsia, dal blu Miamialsilver, passando per effetto marmo e l’intramontabile nero.

Tanti, i motivi per scegliere una macchina per espresso in cialde. Tra questi: cercare di diminuire l’uso di materiali dannosi per l’ambiente. Grazie a un team di esperti, infatti, Didiesse lavora ogni giorno per migliorare la gamma di prodotti e la filiera produttiva, a favore del benessere dei consumatori e si avvale esclusivamente di partner italiani ed anche tutti i prodotti immessi sul mercato sono 100% made in Italy.

Il forte legame con il territorio campano è inoltre evidenziato dalla scelta di concentrare in questa Regione tutta la produzione, rimarcando ancora una volta la volontà di valorizzare un territorio ricco di storia, cultura e tradizione.Soprattutto,quando si parla di caffè espresso.