Pasta Garofalo, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sedotti dagli spaghettoni

Due testimoni di eccezione, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una delle coppie più amate dal cinema italiano, per la prima volta insieme per la nuova campagna Adv di Pastificio Garofalo.

Il concept della campagna è incentrato sul messaggio che a volte è semplicemente la vita di tutti i giorni a meritare i migliori applausi: come quando gusti un eccellente piatto di pasta con le persone che ami. Se poi i commensali sono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti e la pasta è prodotta nel più antico pastificio di Gragnano, dal 1789, studiata per essere perfettamente al dente, allora la vita diventa “un vero spettacolo”.

Il protagonista assoluto è lo Spaghettone Gragnanese XXL che con il suo diametro di 2,5 mm è lo spaghetto Garofalo trafilato al bronzo più spesso di sempre, capace di regalare un’esperienza di gusto nuova ed ancora più intensa, con la garanzia del marchio Pasta di Gragnano Igp.

“Dopo il successo della nostra prima campagna “Buona pasta non mente”, improntata sulla trasparenza e su una qualità che non ha bisogno di segreti, siamo felici di accendere nuovamente i riflettori sulla nostra pasta facendola interpretare da una coppia unica, sinonimo di popolarità e raffinatezza, che con la sua simpatia saprà coinvolgere i nostri consumatori facendoli entrare nella loro cucina”, commentato Emidio Mansi, direttore commerciale del Pastificio Garofalo.

Il piano di comunicazione prevederà una notevole copertura multimediale tanto che sarà on air da domenica 8 marzo sulle principaliemittenti televisive nazionali, oltre ad essere veicolata sul web e offline e, per la prima volta, anche in radio. La pianificazione, curata da Mindshare, prevede spot TV da 30” e 3 soggetti da 15”, oltre a 3 soggetti radio, mentre per la parte social, seguita da Xister, sono previste video pillole in cui i due testimonial racconteranno con ironia e leggerezza l’esperienza che il prodotto ha regalato loro.

La campagna è firmata NaÏve, il nuovo progetto creativo di Pescerosso.

Creative director: Patrizio Marini

Copywriter: Martha Ter Horst e Fabrizio Blini

Account director: Carla Marciano

Account executive: Slay Gasser

NaÏve is a creative brand of Pescerosso

website: naiveagency.com

CDP: Groenlandia

Regia: Matteo Rovere

Dop: Michele D’Attanasio

Produttore esecutivo: Leonardo Godano

Fotografi: “max&douglas”, Simple Ag.

Pasta Garofalo

Pasta Garofalo è una realtà imprenditoriale dalla storia ultra centenaria. Dopo una serie di riassetti, nel 1997 passa sotto il controllo della famiglia Menna, nel capitale sociale già dal 1952. Nel 2001 il Pastificio, che aveva concentrato il proprio business all’estero e nella produzione per conto terzi, decide di ripartire con la produzione di una linea a marchio Garofalo destinata anche all’Italia. Nel 2002 lancia la linea Garofalo e da allora cresce esponenzialmente in un contesto molto competitivo raggiungendo una posizione di leadership nel segmento della pasta premium, a livello nazionale e internazionale, e generando un vero fenomeno di affezione al brand grazie alla qualità del prodotto, valorizzata da un sapiente mix di marketing e politiche commerciali.