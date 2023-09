Matera, auto va fuori strada: morto un 17enne alla guida senza patente

Incidente a Matera: muore 17enne che guidava senza patente. Il passeggero, un altro giovane, è rimasto lievemente ferito

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Pisticci (Matera) a causa delle gravi ferite riportate. Il ragazzo, che ancora non aveva raggiunto l'età legale per guidare, si trovava al volante senza essere in possesso della patente. Insieme a lui nell'auto c'era un altro giovane che ha riportato ferite di entità minore.

Il 17enne ha perso la vita a seguito dello schianto avvenuto alle 3 nella notte tra mercoledì e giovedì in via Pozzitello, Pisticci (Matera). Il minore guidava senza patente a bordo di una Fiat Panda (di un familiare), che uscendo di strada, in circostanze ancora da chiarire, ha colpito un albero con conseguenze fatali.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tinchi, mentre per le indagini sulla dinamica procedono i carabinieri, che hanno accertato che entrambi i ragazzi risultino essere residenti a Tinchi (Matera). Il ragazzo rimasto ferito, un 18enne, è stato immediatamente estratto dalle lamiere e trasportato d'urgenza all'ospedale di Policoro.

Nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice stradale, che applica una politica molto severa contro chi trasgredisce le norme, gli incidenti stradali causati dalla mancata osservanza di tali regole, sono, purtroppo, ancora all'ordine del giorno.