A Blu Wom Milano l'ufficio stampa e le public relations di Radio Kiss Kiss

Radio Kiss Kiss affida parte della comunicazione a Blu Wom Milano. L’emittente radiofonica con sede a Napoli mette nelle mani dell’agenzia di Patrizia Fabretti la parte ufficio stampa e pubbliche relazioni. L’obiettivo è quello di veicolare al mercato tutte le novità e i progetti che la vedranno coinvolta nel 2023.

“Il nostro principale obiettivo con questo nuovo incarico che abbiamo affidato a Blu Wom Milano è quello di raccontare costantemente e correttamente tutte le nostre (sempre nuove) storie, allo scopo di definire al meglio tutto il nostro sfaccettato universo di emittente radiofonica nazionale”, commenta Lucia Niespolo, Editore e Presidente di Radio Kiss Kiss.

“L’esperienza di Patrizia nel settore della comunicazione a 360° e la sua sensibilità che ne deriva saranno contributi per noi preziosi per dare e per delineare al meglio una visione di Radio Kiss Kiss al mercato con dettagli che fanno e faranno sempre di più la differenza. Il 2023 sarà per noi un anno strategico e di ulteriore miglioramento: molti gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma i risultati che riscontriamo in ogni attività che sviluppiamo ci fanno guardare con tanta positività al futuro. Dallo scorso settembre abbiamo affidato a RAI Pubblicità la nostra raccolta pubblicitaria: una nuova fase che abbiamo ritenuto fondamentale per le nuove ‘sfide’ che abbiamo nel cassetto per il prossimo triennio. Con questo nuovo partner la nostra volontà è quella di raccontare al meglio tutto il mondo fatto di e da Kiss Kiss”.

“Radio Kiss Kiss è una grande realtà radiofonica in continua e rapida crescita, che sta contribuendo in modo rilevante al successo del comparto radiofonico e all’evoluzione nel digitale del comparto nel nostro Paese”, racconta Patrizia Fabretti, Ceo di Blu Wom Milano.

“Sono molto felice di dare il mio contributo nella diffusione dell’immagine del brand al mercato. La mia volontà sarà mettere a disposizione il mio know-how, la mia professionalità e non da ultimo il mio entusiasmo a Radio Kiss Kiss e di contribuire assieme a tutto il loro camaleontico team al raggiungimento dei risultati che si sono prefissati”.

Come riporta Primaonline, grazie ad un palinsesto fresco e divertente e ad una scelta musicale mirata Radio Kiss Kiss è riuscita a creare un core target di ascoltatori adulti e giovani adulti ben bilanciato tra uomini e donne.