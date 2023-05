Acea, ribaltone al vertice della comunicazione: Virman Cusenza direttore

Acea, nominato il nuovo capo della comunicazione: ecco chi è

Cambio al vertice della comunicazione del Gruppo Acea: come riporta Primaonline.it, a sedersi sullo scranno è Virman Cusenza, ex direttore del "Messaggero" e del "Mattino"- di cui Caltagirone è azionista- chiamato dall'ad della multiutility quotata in Borsa. Fabrizio Palermo lo ha infatti voluto al suo fianco per affrontare – sul fronte dei media e della comunicazione verso gli stakeholder, i cittadini clienti, e le istituzioni – il grande piano di rilancio che l’azienda ha in programma.