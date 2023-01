Aci lancia tre nuove testate dedicate al mondo dei motori. Ecco quali

Automobile Club d'Italia, in arrivo in edicola tre nuove testate dedicate ai motori. David Giudici alla direzione

Aci rinnova il suo palinsesto editoriale. Per raccontare il mondo dei motori, l’Automobile club d’Italia lancia tre nuove testate a partire dalla primavera 2023. La prima, Youngclassic, sarà dedicata a un target di appassionati di automobili del recente passato e ha l’obiettivo di indirizzare anche il pubblico più giovane verso il collezionismo delle vetture storiche.

Il secondo è il rinnovo de ‘l’Automobile’, mensile riprogettato e ripensato con contenuti inediti e contemporanei, che tratterà i temi più attuali del mondo della mobilità. Sicurezza, tecnologia, transizione ecologica, utilità e mobilità i cardini della testata.

Infine il terzo prodotto, l’Automobile Classica, vuole essere protagonista di spicco del mondo del motorismo storico, dedicato alla risoluzione anche delle annose vicende che affliggono il sistema (ridefinizione del parco circolante storico escludendo le auto semplicemente vecchie, certificazioni non sempre adeguate, lotta ai falsi, ecc.), con un dialogo continuo con i club affiliati ad Aci Storico.

A dirigere i tre magazine sarà David Giudici. Forte di diverse esperienze come direttore responsabile di Ruoteclassiche, Youngtimer, AutoItaliana, TopGear, Gente Motori, GenteMotori Classic e Auto & Fuoristrada, Giudici ha l’ambizione di trasformare le tre nuove testate Aci nelle protagoniste nel panorama editoriale automobilistico. Direttore editoriale sarà Ludovico Fois, che è anche responsabile della comunicazione di Aci.

Come riporta Primaonline, i giornali saranno distribuiti in edicola e hanno l’obiettivo di inserirsi in questa arena competitiva per affrontare senza alcun timore reverenziale i grandi protagonisti del settore. La nuova “l’Automobile” continuerà a essere il magazine per i soci e avrà una base diffusionale nel formato digitale di un milione di utenti, mentre “l’Automobile Classica” sarà il nuovo riferimento per i soci di Aci Storico.