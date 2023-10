Ad agosto connessi a internet oltre 43,3 mln di italiani, social in testa

Ad agosto connessi oltre 43,3 mln di utenti

La total digital audience nel mese di agosto ha raggiunto 43,3 milioni di utenti, pari al 73,9% della popolazione dai 2 anni in su, mantenendo una continuità complessiva rispetto al mese precedente, segno che il calo stagionale iniziato con giugno ha mantenuto un costante livello di fruizione nel corso dell’estate.

Come scrive Primaonline, nel giorno medio hanno navigato quasi 36 milioni di persone dai due anni in su, collegandosi dai device rilevati (Computer e Mobile – Smartphone e/o Tablet) per 2 ore 34 minuti in media. Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online, ad agosto risulta che nel giorno medio si sono collegate 10,2 milioni di persone dal Nord Ovest (il 65% della popolazione di quest’area), 7,1 milioni dal Nord Est (il 61,8%), 7,2 milioni dal Centro (il 61,5%) e 11,5 milioni dal Sud e Isole (il 58,3%).

Il 79,6% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (34,1 milioni) ha navigato da Mobile nel giorno medio, per 2 ore e 27 minuti per persona, mantenendo costante la fruizione da questi dispositivi rispetto a luglio. I giovani tra i 18 e i 34 anni hanno navigato da Mobile per almeno 2 ore e 45 minuti – rispettivamente, 2 ore 48 minuti i 18-24enni e 2 ore e 46 minuti i 25-34enni -, seguiti dai 35-44enni online per 2 ore e 33 minuti e dai 45-54enni online per 2 ore e 20 minuti.

Le fasce più mature, dai 55 anni in su, mostrano comunque dati significativi per il tempo trascorso online nel quotidiano in questo mese estivo, con 2 ore e 13 minuti per i 55-64enni e 2 ore e 10 minuti per i 65-74enni. Nel mese di agosto viene confermato il trend stagionale iniziato con il mese di giugno, in cui i dati dell’audience online calano per gran parte delle categorie di siti e app Mobile riconducibili alle attività lavorative e di studio, ai palinsesti dei broadcaster e a quanto riconducibile alla routine quotidiana.

Nei mesi estivi – e ad agosto in particolare – troviamo conferma del trend stagionale tra le categorie più visitate per cui, pur rimanendo confermate le preferenze complessive degli utenti, ormai consolidate, si notano valori leggermente più elevati per quei contenuti ed entità inerenti al tempo libero, ai viaggi e agli interessi specifici. Infatti, tra le categorie più visitate, registrano valori in linea con il periodo i Social Network (Member Communities con +0,6%), gli Strumenti online per approfondimenti e traduzioni (Research Tools con +1,2%), Sport (+2% con la ripartenza del mondo calcistico) e, con evidente stabilità, siti e app Mobile di Food&Cooking (con 30 milioni 108 mila utenti sia a luglio che ad agosto) e le Email (che a giugno, con l’avvio della stagione estiva, avevano registrato un calo dell’1,4%).

Nel documento di sintesi sono riportati i dati sintetici della Total Digital Audience degli editori iscritti al servizio di rilevazione organizzati per Custom Property (Concessionarie), Parent (Editori) e Brand e Sub-Brand, suddivisi per contenuti “Sito & Mobile App” e “Video”, con la novità dell’introduzione del dato mensile che si aggiunge al dato di giorno medio già rappresentato in questo documento di consultazione. Sono ancora disponibili le informazioni di dettaglio sulle componenti di audience di ogni editore iscritto ad Audiweb, distinguendo, nella pagina “Brand & Sub-brand”, i dati dell’audience “organica” (perimetro organico) dai dati dell’audience “complessiva o non organica” (perimetro complessivo) derivanti da accordi editoriali di cessione del traffico (TAL – Traffic Assignement Letter).