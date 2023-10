Guerra entra nella Be Water di Guido Brera, nominato Ad di Be Production

Mattia Guerra nominato nuovo Ad di Be Production, società del gruppo Be Water di Brera, Gianani e Sugar

Mattia Guerra entra nel gruppo Be Water. A confermare la notizia è Barbara Salabè, presidente del gruppo, che dichiara: “Guerra, giovane e brillante produttore cinematografico e televisivo e dotato grande esperienza, si aggiungerà alla nostra squadra come Ad di Be Production, società dedicata alla produzione video di Be Water”. A rivelarlo è Primaonline.

“Il suo compito”, continua, “sarà ideare, sviluppare e produrre film e serie per il cinema, la televisione e le piattaforme in linea con la nostra missione narrativa. Dovrà aprire il mercato a nuove forme di produzione e a nuovi pubblici, in particolare al mondo giovanile, così affamato di risposte alle loro inquietudini. Il contributo dell’immenso bacino di storie e personaggi del mondo musicale di Sugar sarà ulteriormente di ispirazione per la produzione”.

“Be Water – aggiunge Salabè - nasce tre anni fa dalla intuizione di un gruppo di imprenditori desiderosi di trovare strade innovative nell’ideazione, produzione e diffusione di storie, news, documentari, film e serie che si interroghino sui grandi temi del nostro tempo”.

“Be Water gira attorno a due perni. Da un lato una compagine azionaria compatta ed eclettica, in cui i tre maggiori soci, Guido Maria Brera (finanziere e scrittore, ndr), Mario Gianani (produttore cinematografico, ndr) e Filippo Sugar (editore e produttore discografico, ndr) fondono provenienze, culture ed esperienze diverse eppure affini tra loro”.

Infine, Come scrive Primaonline, Salabè continua: “Dal lato delle attività invece, la business proposition si può riassumere in tre parole: audio, video, live per offrire ai nostri ascoltatori, spettatori e consumatori una comunità distintiva in cui sanno di poter trovare un racconto rilevante per ogni istante delle loro vite”.