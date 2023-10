Ascolti tv, "La Volta Buona" delude e sale la tensione tra Balivo e Infante

Ascolti tv ieri 12 ottobre 2023: ci sarebbe tensione tra Balivo e Infante per il fatto che Ore 14 dispone di un budget più basso

Il ritorno di Caterina Balivo su Rai1 non è stato dei migliori. Il programma dei lei condotto, La Volta Buona, non sta ottenendo i risultati sperati in termini di ascolti tv. Balivo infatti ieri ha ottenuto 1.286.000 spettatori con l’11.4% nella prima parte e 1.199.000 spettatori con il 13.1% nella seconda parte. Oggi è un Altro Giorno condotto da Serena Bortone nello stesso periodo dell'anno passato raggiungeva 1.507.000 spettatori con il 15.8% di share.

Secondo quanto riporta Oggi, i risultati non eccezionali de La Volta Buona avrebbero creato tensioni in Rai tra Caterina Balivo e Milo Infante che conduce Ore 14. I due programmi infatti sono trasmessi nella stessa fascia oraria, rispettivamente su Rai1 e Rai2, ma il primo dispone di un budget molto superiore. La questione quindi sembra una non equa distribuzione delle risorse, dato che Balivo non sta dando risultati sperati.