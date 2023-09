Addio a Gmail: la fine dell’era HTML è ufficiale

Google eliminerà la versione HTML base di Gmail

Google sta dicendo addio alla visualizzazione HTML di base di Gmail (ossia la funzione che consente di accedere alle e-mail in un formato ridotto). Da gennaio 2024, questa opzione sarà eliminata e Gmail passerà automaticamente alla visualizzazione Standard dopo la scadenza, come indicato in un aggiornamento della pagina di supporto.

Un'e-mail è stata inviata per informare il pubblico del cambiamento in vista: come riporta TechCrunch, Google fa sapere che la visualizzazione HTML di base, considerata obsoleta da oltre un decennio, manca di molte funzioni moderne di Gmail tra cui la chat, il controllo ortografico, i filtri di ricerca, le scorciatoie da tastiera e la formattazione avanzata. Non è chiaro se Google mediti di introdurre una modalità a bassa connettività come alternativa.

In questo momento Google è focalizzato sull'integrazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nei suoi prodotti, tra cui Gmail. Recentemente è arrivata la funzione Duet AI per assistere gli utenti nella composizione delle e-mail.

Non solo. Il chatbot Bard si è integrato con gli account Google, consentendo agli utenti di chiedere informazioni sulla propria cronologia e-mail.