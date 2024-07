Aeroporto intitolato a Berlusconi, web scatenato: ecco i meme più divertenti

Da giovedì 11 luglio l’Aeroporto Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi, decisione che ha avuto effetto immediato dopo l’ordinanza dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Le reazioni sono state diverse in Italia, dalla soddisfazione di Matteo Salvini alle aspre critiche del Pd lombardo, ma il vero "tribunnale" resta sempre la Rete: sui social network la notizia non è passata inosservata ed è diventata tema di meme e battute. Ecco i più divertenti.

A brief summary of what is being said in foreign newspapers about the decision to name the Malpensa airport after Silvio Berlusconi



- What do you think of " Bunga-Bunga Airport"? @SZ



- BENVENUTI ALL’AEROPORTO BUNGA BUNGA @POLITICOEurope



- Is Bunga Bunga Airlines next?… pic.twitter.com/VaPoflLPK9