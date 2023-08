Agricola Don Camillo lancia l'"uovo Melone": on air il nuovo spot. VIDEO

Agricola Don Camillo lancia l'"uovo Melone": guarda il video del nuovo spot

La cooperativa emiliana Agricola Don Camillo punta su "Dino", un melone unico nel suo genere che tutti credono essere un "uovo di dinosauro". E' questa la trama che anima l'ultimo spot ideato dall'azienda per "Lo spot, firmato dall’agenzia parmigiana Taxfreefilm con la direzione creativa di Franco Tassi e Giovanni Grauso, presenta “Dino” come un personaggio po’ sventurato e goffo, non per questo però meno simpatico e positivo", racconta Engage. "'Uovo melone, o melone nuovo?': è questo l’interrogativo che chiude la pubblicità, realizzata in animazione e tutta giocata sul curioso aspetto di questa nuova varietà di melone, caratterizzata. oltre che dal gusto fresco e dal profumo esotico, dalla buccia liscia e da un color avorio dalle striature verdi che cattura l’attenzione di grandi e bambini", chiosa il sito.

GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT

PUBBLICITÀ AGRICOLA DON CAMILLO “DINO”: I CREDITI

Ecco l'elenco dei professionisti che hanno lavorato al nuovo spot pubblicitario di Agricola Don Camillo:

Creatività e produzione: Taxfreefilm

Creative Direction: Franco Tassi, Giovanni Grauso

Design e Regia: Giovanni Grauso

3D Artists: Andrea Bazzini, Davide Quagliarini, Giovanni Grauso, Leonardo Molino, Giulia Zanacca

Rigging e Character Animation: Primal Shape

Andrea Giro, Giuseppe Alessandro Germanò

Colonna sonora: Screenplay

Direttore doppiaggio: Gianfranco Clerici

Cliente: Agricola Don Camillo

Andrea Benelli - Amministratore Delegato

Matteo Bellini e Camilla Chicconi - Reparto Marketing