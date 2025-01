AI: le principali app, caratteristiche e numeri

Intelligenza artificiale, quali sono le migliori app e come utilizzarle al meglio

L'intelligenza artificiale promette di diventare, se già non lo fosse, la prossima rivoluzione tecnologica. Sempre più persone utilizzano l'AI per trovare informazioni o creare contenuti (testo, video, musica, etc.) e non è un caso che tutti gli smartphone di ultima generazione integrino questa tecnologia.

Quando si parla di intelligenza artificiale si intende un software in grado di assolvere i più disparati compiti e comprendere il linguaggio naturale degli utenti. L'algoritmo scandaglia il web alla ricerca dell'informazione richiesta in un lasso di tempo brevissimo e poi impara dalle domande che gli vengono fatte per fornire risposte sempre più precise e puntuali. Si può ad esempio chiedere all'AI di scrivere una lettera d'amore ma anche di creare un'immagine o una canzone da zero.

L'intelligenza artificiale più popolare è senz'altro ChatGPT di OpenAI. E' stata proprio questa soluzione a iniziare rivoluzione dell'AI a livello consumer. Nell'aprile del 2024 ha raggiunto quasi 4 miliardi di utenti mensili. Oggi esiste anche una versione ad hoc per mobile (iOS e Android). Le prime 4 domande sono gratis, poi bisogna abbonarsi per 20 euro al mese per poter fare richieste senza limiti.

L'alternativa di Microsoft si chiama Copilot e utilizza lo stesso "motore" di ChatGPT. Acquistando la versione Pro si ha accesso prioritario negli orari di punta, maggiore potenza nella creazione di immagini e supporto integrato nei programmi Microsoft 365.

Google con Gemini punta invece a trasformarlo nel nuovo motore di ricerca di riferimento a livello globale. Attualmente conta più di 50 milioni di download su Google Play Store. Anche Perplexity punta a fare lo stesso utilizzando testo predittivo in linguaggio naturale. All'inizio del 2024 era utilizzata da più di 10 milioni di utenti al mese. In questi giorni è circolata la notizia che Perplexity sia interessata anche l'acquisizione della divisione americana di TikTok, che rischia ancora il bando negli USA.

L'ultima novità nel mondo dell'intelligenza artificiale è DeepSeek, che con la sua AI R1 sta facendo tremare anche ChatGPT e fatto crollare in borsa colossi tech come Nvidia. Lo stesso CEO di OpenAI, Sam Altman, ha definito "impressionante" la capacità di calcolo proposta dall'azienda cinese. L'app attualmente sta spopolando non solo in patria ma anche negli USA dove ha raggiunto il primo posto per download nell'App Store.

Per realizzarla sono bastati "appena" 5,6 milioni di dollari. Per fare un paragone, Microsoft e Meta hanno investito oltre 65 miliardi ciascuna quest’anno nell'intelligenza artificiale mentre OpenAI ha annunciato un progetto in comune nel settore con SoftBank dal valore di 100 miliardi di dollari.