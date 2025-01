DeepSeek, la nuova IA cinese fa tremare anche il creatore di ChatGpt: "È impressionante..."

Intelligenza artificiale, così DeepSeek ha sorpassato i colossi americani

Il ciclone DeepSeek investe il mercato e scuote l'universo dell'intelligenza artificiale. La startup cinese irrompe con il suo modello R1, che fa tremare colossi come OpenAI e Meta. Il ceo di OpenAI, Sam Altman, ha definito "impressionante" il modello AI R1 della startup cinese DeepSeek, ma ha sottolineato che la chiave di successo di OpenAI sia stata la maggiore potenza di calcolo.

"R1 di DeepSeek è un modello impressionante, in particolare per quanto riguarda ciò che sono in grado di offrire a quel prezzo", ha scritto Altman su X. Il successo della startup cinese DeepSeek, che ha registrato un boom di contatti negli Usa, è un "avvertimento" per gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando ai rappresentanti Repubblicani della Camera in una riunione in corso nel suo resort di Miami, il Doral.

"Spero - ha detto - che il lancio dell’intelligenza artificiale di DeepSeek da parte di una società cinese sia un avvertimento per la nostra industria e un modo per ricordarci che bisogna restare concentrati sulla concorrenza". DeepSeek, promettente startup cinese fondata nel 2023 da Liang Wenfeng, è diventata in pochi giorni un nome di spicco nel mondo dell'intelligenza artificiale. Il suo fiore all'occhiello è il modello DeepSeek-R1, lanciato all'inizio del 2025, che ha già fatto parlare di sé grazie alla sua abilità nel risolvere problemi complessi, come il ragionamento matematico e la generazione di codice. Questo è possibile grazie all'uso di tecniche di apprendimento avanzato che permettono al modello di "ragionare" in modo autonomo.