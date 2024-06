Aiello lancia Talete e guarda avanti: "Lavoro al quarto disco. Poi il tour"

Aiello, il nuovo singolo tutto da ballare "Talete"

E' uscito in questi giorni il video di “Talete” (Epic/Sony Music, prodotto da Borotalco Tv con le coreografie di Irma di Paola), nuovo singolo di Aiello (pubblicato lo scorso venerdì 24 maggio), uno dei cantautori più romantici nella scena musicale italiana contemporanea.

Un brano autobiografico che racconta di come l’estate, quando arriva, porta con sé il sapore e il fascino di quelle storie d’amore che durano giusto il tempo... di un’estate. Una colonna sonora perfetta per quella stagione in cui tutto sembra possibile, in cui tutti hanno voglia di incontrarsi ed innamorarsi. “Questo pezzo è autobiografico, e racconta di come puntualmente d’estate finisco per perdere la testa. Negli ultimi anni tra giugno e luglio mi prendo una cotta che divampa poi ad agosto e termina intorno a settembre, tutte le volte. Mi piace credere che questa estate, “Talete” possa sfatare il mito delle storie che durano il tempo di una stagione”, aveva raccontato Aiello in occasione dell'uscita di questo brano.

Non solo Talete. Aiello prepara il suo quarto album e il tour. Mentre sul fronte Sanremo...

Ecco l'intervista ad Affaritaliani.it

Il tuo nuovo singolo, Talete prende il nome di un filosofo. Come mai hai scelto lui?

L’ho riscoperto per caso, questo inverno e ho trovato che avessimo in comune alcune cose Considerava l’acqua il principio di tutto..io ci ho visto il mare

Presentando Talete hai spiegato che è un brano autobiografico che racconta dei tuoi amori che sbocciano e muoiono d'estate. Ce ne racconti un paio che tj sono rimasti impressi nel cuore e nella memoria?

Vuoi rendermi malinconico? Dai, ti dico che sono state tutte “illuminanti”, intense, superate. Una in particolare fu letteralmente un temporale estivo.

La tua estate in musica come sarà?

Tra mare e studio, sto scrivendo musica nuova. Sto lavorando al mio quarto disco, al quale seguirà poi un tour..ma ci vorrà ancora tempo.

Nel 2021 ti abbiamo visto sul palco di Sanremo con il brano Ora. Sogni un ritorno magari nel 2025 nel nuovo Festival di Carlo Conti?

Credo che prima o poi ritornerò su quel palco, mi piacerebbe si Non so se accadrà nel breve o meno, dipenderà da tante cose, in primis la canzone, se ne scriverò una che riterrò adatta per quell’evento.