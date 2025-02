Alda D’Eusanio racconta la truffa di cui è stata vittima: “Mi hanno rubato 400mila euro”

Manuela Arcuri debutta alla Posta del cuore del programma scritto e condotto da Monica setta, Storie di Donne al bivio in onda il 1° marzo su Rai 2 alle 15. La Arcuri continua a raccontare la storia della sua vita a partire dagli incontri famosi come quello con Prince nel 2007 o con Gigi Proietti e Virna Lisi. L’attrice risponde alla lettera di una donna che da quasi 20 anni è la compagna di un uomo sposato che medita di lasciare la persona che le ha promesso senza mai mantenere di abbandonare la moglie.

"Mi hanno rubato un sogno e quasi 400 mila euro. Avevo trovato una casa per mio fratello a 5 metri dalla mia, era all'asta e un avvocato si fece mediatore assicurandomi il buon esito della cosa . E invece era un truffatore ed io non ho più rivisto un euro". Alda D'Eusanio racconta a Monica Setta a Storie di donne al bivio week end la sua drammatica vicenda nella puntata in onda sabato 1 marzo alle 15 su Rai 2.

"Questo lo dico perché chi è truffato si sente colpevole e stupido" ammette la giornalista "ma non è così. Io avevo girato a quel truffatore assegni bancari circolari, avevo fatto le verifiche e quella casa dei sogni era effettivamente all'asta. perché avrei dovuto dubitare della buona fede di un avvocato iscritto ad un albo professionale?". in realtà poi quel legale è stato radiato dall'albo e adesso, dopo due condanne, aspetta il terzo grado di giudizio." Dopo questa brutta frode mi sono ammalata di depressione, è stato un lungo calvario e anche ora che ho ripreso a vivere il ricordo di quanto accaduto è indelebile"

Poi, per la prima volta in tv, Cristina Donadio, la famosa Scianel di Gomorra, che si confida a Storie di donne al bivio week end rivelando le difficoltà di aver interpretato sullo schermo una donna della camorra. L’attrice è diventata madre giovanissima e oggi è anche una nonna felice.

A seguire, sesso e astrologia con Ada Alberti, moglie di Franco Oppini dopo Alba Parietti e grande astrologa di Canale 5. La Alberti ha scritto un libro dedicato all'eros dei 12 segni zodiacali e farà l'oroscopo asessuale per il 2025. Infine Raffaella Fico, bellissima modella e attrice, racconta l'amore con Mario Ballotelli che le ha dato la sua unica figlia Pia. Ma racconta anche il flirt con Cristiano Ronaldo e le svariate rosse rosse ricevute dai due calciatori.