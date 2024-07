Alessandro Araimo (Discovery): "Crozza la trattativa più difficile. Con Amadeus..."

Alessandro Araimo (Discovery): "Crozza la trattativa più difficile"

"Quella con Crozza è stata forse la trattativa più difficile. Il Nove non era ancora affermato. Poi ha preso man mano visione del progetto e dell’investimento che volevamo fare con il suo arrivo. Il primo di una serie di progetti ambiziosi per uscire dalla nostra nicchia", racconta il numero uno di Warner Bros Discovery Italia e Iberia Alessandro Araimo in un'intervista a La Stampa.

Alessandro Araimo (Discovery): "Con Fabio Fazio, invece, la trattativa più lunga"

«Con Fabio Fazio, invece, è stata la trattativa più lunga. Avevamo iniziati a parlarci prima del Covid ma poi tutto fu rinviato e dopo la pandemia abbiamo ripreso il dialogo: siccome molte cose ce le eravamo già dette si è trovata la quadratura del cerchio abbastanza rapidamente".

Alessandro Araimo (Discovery): "Amadeus? La trattativa più breve"

Con Amadeus, "invece, la trattativa è stata probabilmente la più breve. Ha visto il successo di chi lo ha preceduto ma credo abbia percepito la voglia di crescere della nostra azienda. Ha un’energia fuori dal comune. Il nostro è un accordo a lungo termine finalizzato a innovare la televisione»", le parole di Araimo.

Il manager di Warner Bros Discovery ricorda: "Nel 2015 quando abbiamo acquisito Deejay Tv (poi ribattezzato Nove) faceva lo 0, 1% di share, oggi il venerdì siamo attorno al 7% e la domenica siamo a percentuali a due cifre. Ma soprattutto non stiamo fermi. Vogliamo realizzare progetti con gradualità accelerata per costruire il futuro sulla base dei successi passati. In questo senso, possiamo avere anche la serenità di sbagliare nella consapevolezza però di guardare a progetti ampi e di essere rapidi nelle scelte".