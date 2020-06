Media Alert: Alibaba.com si presenta alle aziende italiane con il "Go Export Summit"

Il 23 giugno Alibaba.com, il più grande marketplace b2b al mondo con oltre 18 milioni di buyer, si presenterà ufficialmente alle aziende italiane con il “Go Export Summit”, evento virtuale per la promozione dell'export del Made in Italy che vedrà la partecipazione di centinaia di aziende e gli interventi, tra gli altri, di Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa del Gruppo Alibaba, John Caplan, Presidente di Alibaba.com per Nord America e Europa, e Luca Curtarelli, responsabile sviluppo di Alibaba.com in Italia.

Il webinar sarà l'occasione per discutere diverse tematiche, tra cui l'export e la trasformazione digitale dei business in Italia, le opportunità e le potenzialità offerte da Alibaba.com per sostenere il processo di crescita e internazionalizzazione delle PMI, ascoltare la testimonianza di aziende presenti sulla piattaforma e tutte le prossime iniziative di Alibaba.com in Italia.