Altro libro di Vannacci "La Forza e il Coraggio". Il manifesto per le Europee

Vannacci, un mese di marzo chiave: il generale è pronto a fare due annunci

Roberto Vannacci si appresta ad affrontare un mese di marzo cruciale per il suo futuro. Il generale infatti, potrebbe contemporaneamente dare due annunci ufficiali: l'uscita di un nuovo libro e il sì definitivo alla sua candidatura per le Europee, probabilmente nelle fila della Lega di Salvini che da tempo lo sta corteggiando e che vuole puntare su di lui. Dopo il successo editoriale del controverso testo Il mondo al contrario, il generale Roberto Vannacci - si legge su Il Fatto Quotidiano - è pronto a uscire con una nuova impresa letteraria: il libro, che uscirà a marzo per l’editore Piemme, si chiamerà La Forza e il Coraggio. Duecento pagine che saranno vendute a 18,50 euro che sarà una sorta di autobiografia per raccontare la sua vita privata e la sua opera da incursore dell’esercito. Facendo discutere di sé. Un vero manifesto elettorale in vista delle elezioni europee.

L’annuncio della nuova uscita - prosegue Il Fatto - sta arrivando in queste ore nelle case editrici e librerie di tutta Italia. Manca solo la copertina ma è tutto pronto: titolo e sintesi del testo (il cosiddetto "abstract" di presentazione). Il significato del libro è rappresentato da una frase presente nel testo: "Fin da piccolo ho scelto di vivere una vita unica diversa dalle altre", scrive Vannacci. Il libro conclude la casa editrice, "segue il filo dei ricordi intrecciando il passato al presente, con un occhio sempre rivolto al futuro. L’infanzia a Parigi, gli anni della formazione, il comando di uomini straordinari nei teatri operativi di tutto il mondo". Infine il manifesto politico in puro stile leghista: "La sua storia è la storia di un amore incondizionato verso il suo Paese: l’Italia". Il testo sembra proprio un manifesto per la sua candidatura alle prossime Europee.