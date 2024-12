Amadeus cala l'asso: arriva un comico italiano geniale ospite a La Corrida sul Nove

La Corrida di Amadeus, quando va in onda

Quinta puntata de La Corrida in prima serata sul Nove (e in streaming su discovery+) mercoledì 4 dicembre (subito dopo Chissà chi è in access). La stagione del programma condotto da Amadeus - e ideato negli anni 50 dall'indimenticabile Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni - sta andando molto bene sul fronte degli ascolti tv (qui i dati delle puntate nelle ultime due settimane, col picco del 27 novembre).

La Corrida di Amadeus ospiti: Valerio Lundini capopolo

Amadeus prepara la quinta diretta tv stagionale coadiuvato dall’immancabile orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. E come capopopolo in questa serata della Corrida ci sarà uno dei comici italiani più geniali e conduttore televisivo: Valerio Lundini.





(Valerio Lundini - foto Azzurra Primavera) (Valerio Lundini - foto Azzurra Primavera)

La Corrida di Amadeus, quinta puntata sul Nove e Discovery+

Nel corso dello show in onda sulla rete ammiraglia di Warner Bros Discovery (prodotto Banijay Italia e Corima) protagonisti saranno ovviamente i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, introdotti sul palco da Ofelia Passaponti e Alfondo Iannotte, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia.

Come sempre, grande importanza all’interno de “La Corrida” lo avrà il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore porterà a casa la vittoria morale del "più acclamato". In studio il capopopolo avrà un ruolo fondamentale nel ripescaggio di un concorrente che avrà accesso alla finale. Nell’ottava e ultima puntata verrà eletto il vincitore di una stagione che si preannuncia all’insegna di ironia, divertimento ed emozioni.

Tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in questa nuovissima edizione dello storico varietà sarà rappresentata un’Italia pura e verace, grazie appunto a protagonisti comuni che l’indomani torneranno ognuno alla propria vita dopo essere stati protagonisti per una notte…

