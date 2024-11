Ofelia Passaponti, chi è la valletta di Amadeus alla Corrida? Miss Italia 2024 e poi...

La Corrida di Amadeus sul Nove

Due puntate andata in onda sul Nove de ‘La Corrida’, lo show di Amadeus e prodotto da Banijay Italia e Corima. I “dilettanti allo sbaraglio” del programma sono accompagnati sul palco da Ofelia Passaponti e Alfonso Iannotta che presentano le loro esibizioni.

Ofelia Passaponti ha 24 anni (nata il 20 giugno 2000) e vive a Siena. Si è laureata in Scienze della Comunicazione sta prendere la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Prima de La Corrida al fianco di Amadeus il grande pubblico la ricorderà per aver vinto il titolo di Miss Italia 2024.



Oltre a questa esperienza televisiva è anche hostess e modella. Su Instagram ha un profilo seguito da oltre 17mila followers. E’ fidanzata con Federico Casoni, gocatore di basket del Ravenna in B2.