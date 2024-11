Ascolti tv, Silvia Toffanin invincibile (Rai1 in ginocchio). Che picco La Corrida di Amadeus. Top&Flop in prima serata

Ascolti tv ieri 27 novembre 2024: This Is me di Silvia Toffanin stende la serie tv Domenico Modugno su Rai1

Canale 5 si conferma al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con This is me. Il programma crossover tra Amici e Verissimo cala comunque a 2.928.000 spettatori per il 21.14% di share. Silvia Toffanin all'esordio aveva ottenuto 3.213.000 spettatori (22.24%). Segue Rai1 con il documentario Domenico Modugno, l'italiano che incantò il mondo, che ha incollato al video 1.873.000 spettatori pari al 10.51% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 al terzo posto con 1.492.000 spettatori (9.14%). Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva chiuso con 1.567.000 spettatori (9.39%).

Ascolti tv, La Corrida di Amadeus fa un picco quasi al 7,5%

La Corrida sul Nove fa un piccolo passo avanti con 945.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 675.000 spettatori (6.6%) nell’ultima parte chiamata Il Vincitore in onda dalle 23:12 alle 0.37. Picco d'ascolto? A quota 1.100.000 con picco di share al 7,4%.

Nella terza puntata Amadeus aveva intrattenuto 946.000 spettatori (6.4%) Per la precisione: 1.132.000 spettatori (6.1%), nella prima parte in onda dalle 21:35 alle 23:19, e 694.000 spettatori (7.2%), nell’ultima parte denominata Il Vincitore (dalle 23:24 alle 0.40).

Ascolti tv, Tv8 gol con Real Madrid-Liverpool. Mario Giordano cala

Fuori dal coro sul Rete 4 con 614.000 spettatori (4.36%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva raggiunto 697.000 spettatori (4.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 novembre 2024 per le altre reti: Stucky su Rai2 con 1.427.000 spettatori (7.42%), Bastille Day - Il colpo del secolo su Italia 1 con 894.000 spettatori (4.77%), Una giornata particolare - Costantinopoli La Caduta dell'Impero su La7 con 1.084.000 spettatori (6.22%). la partita Liverpool-Real Madrid di Champions League su TV8 con 1.146.000 spettatori (5.9%).