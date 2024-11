Ascolti tv, crisi nera per il Grande Fratello: sacrificare La Talpa potrebbe non bastare. DiMartedì cala con Conte ma raddoppia E' sempre Cartabianca

Ascolti tv ieri 26 novembre 2024: Belve chiude al 7%. DiMartedì scende con ospite Giuseppe Conte (8,4%) ma stravince su E' sempre Cartabianca (3,9%)

Rai1 vince negli ascolti tv del martedì con un nuova puntata della fiction Libera, che ha incollato al video 3.415.000 spettatori pari al 18.8% di share. Il Grande Fratello su Canale 5 cala ancora a 1.825.000 spettatori (13.9%). Il reality condotto da Alfonso Signorini continua così la sua striscia negativa. La scorsa settimana aveva ottenuto 1.987.000 spettatori (15.4%).

Belve su Rai2 con la confessione di Gianmarco Tamberi, che ha detto di non amare il salto ma avrebbe preferito continuare con il basket, arriva a 1.216.000 spettatori (7.1%). Ospiti di Francesca Fagnani anche Valeria Golino e Carmen Di Pietro. All'esordio Belve aveva raggiunto 1.555.000 spettatori (9.1%).

E' sempre Cartabianca su Rete 4 cala a 576.000 spettatori (3.9%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 588.000 spettatori (4.1%). DiMartedì su La7 con ospite il leader del M5S Giuseppe Conte scende invece a 1.429.000 spettatori (8.4%) ma vince la sfida dei talk. La scorsa settimana Giovanni Floris aveva chiuso con 1.362.000 spettatori (9.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 novembre 2024 per le altre reti: Attacco al potere - Olympus has fallen su Italia 1 con , Amore Criminale su Rai3 con 786.000 spettatori (4.1%), X Factor su TV8 con 479.000 spettatori (3.2%), Comedy Match sul Nove con 300.000 spettatori (1.6%).