Ascolti tv, Talpa sale e chiude: rammarico Diletta Leotta. Giletti, jolly Santoro ma perde con Porro. TOP&FLOP AUDITEL

Ascolti tv ieri 25 novembre 2024: L'amica geniale vince, Diletta Leotta chiude La Talpa in crescendo

L'amica geniale vale a Rai1 il primo posto negli ascolti tv. La fiction ispirata alla serie di romanzi di Elena Ferrante arriva a 3.403.000 spettatori (20.1%). Nella puntata precedente aveva incollato al video 3.419.000 spettatori (19.7%) di share. Dopo la conferma della chiusura del programma, la finale de La Talpa su Canale 5 è stata seguita da 1.603.000 telespettatori per il 12,76% di share. Diletta Leotta chiude così in crescendo rispetto alla precedente puntata in cui aveva raggiunto 1.572.000 spettatori (10.6%). Ottimo esordio per Raiduo con Ale & Franz su Rai2 con 1.375.000 spettatori (7,69%).

Ascolti tv, Porro batte Giletti (con Santoro)

Quarta repubblica su Rete 4 risale a 776.000 telespettatori (5,48%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva raggiunto 674.000 spettatori (4.8%). Lo stato delle cose su Rai3 con ospite Michele Santoro invece scende a 721.000 spettatori (4,50%). Nella precedente puntata Massimo Giletti aveva interessato 785.000 spettatori (4.9%).

Ascolti tv, GialappaShow sopra al 5%

Anche GialappaShow su TV8 con la co-conduzione di Eva Riccobono cala a 876.000 telespettatori (5,04%). Il programma comico della Gialappa's Band nella puntata precedente aveva divertito 988.000 spettatori (5.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 novembre 2024 per le altre reti: La furia dei Titani su Italia 1 con 806.000 telespettatori (4,55%), La Torre di Babele - Giubileo Santo e Dannato su La7 con 900.000 telespettatori (4,66%), Little Big Italy sul Nove con 446.000 telespettatori (2.46%).